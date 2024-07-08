Словаччина не буде скасовувати заборону на імпорт аграрної продукції з України, – Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час своєї першої поїздки за межі Братислави після пережитого на нього замаху заявив, що Словаччина не готова скасувати заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомляє Sky News.

Фіцо разом із міністром сільського господарства Словаччини Річардом Такачем відвідав ферму в селі Словенська Нова Вес, щоб перевірити врожай зерна.

Під час візиту Фіцо в короткій заяві зазначив, що Словаччина не готова скасувати заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, і подякував фермерам за роботу.

Нагадаємо, ще 15 вересня 2023 року Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити систему ліцензування експорту, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м'ясом.