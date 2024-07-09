Болгарська газова компанія подала позов до "Газпрому" на 400 мільйонів євро

Болгарська державна компанія Bulgargaz подала позов до російської компанії "Газпром Експорт" на 400 млн євро ($432,76 млн) через зупинку постачання газу до Болгарії у 2022 році.

Позов розглядатиме Арбітражний суд Міжнародної торгової палати в Парижі, передає Reuters із посиланням на повідомлення компанії.

"Після того, як російська сторона не вжила дій для вирішення питання в позасудовому порядку, Bulgargaz вжив необхідних заходів для захисту інтересів компанії", – повідомили у болгарській компанії.

Минулого року "Газпром" призупинив довгостроковий контракт із Bulgargaz, який охоплював 90% обсягів природного газу, що постачався споживачам болгарської компанії.

Як повідомлялося, "Газпром" припинив постачання природного газу "Булгаргазу" наприкінці квітня 2022 року.

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Як повідомлялося, "Газпром" припинив постачання газу в Болгарію та Польщу наприкінці квітня 2022 року через відмову переходити на оплату в рублях.

У березні того ж року російський президент Володимир Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков провів переговори із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, під час яких досягнута домовленість про постачання американського скрапленого газу за нижчими цінами, ніж при купівлі в РФ.

Наприкінці серпня 2022 року Болгарія почала переговори з "Газпромом" про відновлення постачання газу, проте але російська компанія відмовилася дати чітку відповідь.

У жовтні 2023 року Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію.

За даними Євростату, залежність Євросоюзу від імпорту російського газу за два роки впала втричі.