Суд арештував пасинка голови КНДІСЕ Рувіна у справі про торгівлю посадами на митниці. Він може вийти під заставу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для пасинка гендиректора Київського науково-дослідного інституту судових експертиза Олександра Рувіна Назара Шептицького у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 23,84 млн грн.

Про це повідомила керівниця відділу комунікацій суду Олеся Чемерис, передає "Слово і діло".

У разі внесення коштів на підозрюваного покладуть низку обов'язків, зокрема, він муститиме здати закордонні паспорти.

Як повідомлялося, на початку тижня НАБУ повідомило про підозру Назару Шептицькому та його спільнику Олегу Гаталяку у справі про "торгівлю" посадами у Державній митній службі України.

За даними слідства, підозрювані пропонували керівництву Держмитслужби $1 млн за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще $500 тис. та $200 тис. – за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці відповідно. Крім того вони обіцяли керівництву Митної служби передавати половину "доходів", отриманих в результаті незаконної діяльності на митниці.

Для цього Шептицький залучив посередника – ним став Руслан Черкаський, на той час уже колишній заступник очільника Митної служби (звільнений на початку 2023 року на тлі численних корупційних скандалів).

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Нагадаємо, у 2021 році у Назара Шептицького та його вітчима Олександра Рувіна журналісти знайшли нерухомість та автомобілі вартістю десятки мільйонів гривень.

Зокрема, Назар Шептицький на той час мав у власності та користуванні дорогу нерухомість та велику кількість люксових автівок, які були не співмірні з його офіційними доходами. Наприклад Range Rover вартістю близько 3,5 мільйонів гривень, квартиру в ЖК "Французький квартал" орієнтовною вартістю $150 тисяч, квартиру у ЖК "Липська вежа" у центрі Києва, оренда якої вартувала $8 тисяч на місяць.

Також упродовж кількох років Шептицького помічали на автівках, записаних на сторонніх людей, які виписували на пасинка Рувіна довіреності. Серед них – Mercedes-Benz G 63 AMG, два Toyota Land Cruiser 200, а також Aston Martin DB9. Орієнтовна сукупна вартість автівок складала 9 мільйонів гривень.