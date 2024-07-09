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Новини
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Суд арештував пасинка голови КНДІСЕ Рувіна у справі про торгівлю посадами на митниці. Він може вийти під заставу

шептицький

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для пасинка гендиректора Київського науково-дослідного інституту судових експертиза Олександра Рувіна Назара Шептицького у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 23,84 млн грн.

Про це повідомила керівниця відділу комунікацій суду Олеся Чемерис, передає "Слово і діло".
У разі внесення коштів на підозрюваного покладуть низку обов'язків, зокрема, він муститиме здати закордонні паспорти.

Як повідомлялося, на початку тижня НАБУ повідомило про підозру Назару Шептицькому та його спільнику Олегу Гаталяку у справі про "торгівлю" посадами у Державній митній службі України.

За даними слідства, підозрювані пропонували керівництву Держмитслужби $1 млн за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще $500 тис. та $200 тис. – за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці відповідно. Крім того вони обіцяли керівництву Митної служби передавати половину "доходів", отриманих в результаті незаконної діяльності на митниці.

Для цього Шептицький залучив посередника – ним став Руслан Черкаський, на той час уже колишній заступник очільника Митної служби (звільнений на початку 2023 року на тлі численних корупційних скандалів).

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Нагадаємо, у 2021 році у Назара Шептицького та його вітчима Олександра Рувіна журналісти знайшли нерухомість та автомобілі вартістю десятки мільйонів гривень.

Зокрема, Назар Шептицький на той час мав у власності та користуванні дорогу нерухомість та велику кількість люксових автівок, які були не співмірні з його офіційними доходами. Наприклад Range Rover вартістю близько 3,5 мільйонів гривень, квартиру в ЖК "Французький квартал" орієнтовною вартістю $150 тисяч, квартиру у ЖК "Липська вежа" у центрі Києва, оренда якої вартувала $8 тисяч на місяць.

Також упродовж кількох років Шептицького помічали на автівках, записаних на сторонніх людей, які виписували на пасинка Рувіна довіреності. Серед них – Mercedes-Benz G 63 AMG, два Toyota Land Cruiser 200, а також Aston Martin DB9. Орієнтовна сукупна вартість автівок складала 9 мільйонів гривень.

Автор: 

НАБУ (1546) Рувін (5) Антикорупційний суд ВАКС (753) Державна митна служба (487)


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що значить "може"? Ви поки писали цю новину, він вже вийшов.
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09.07.2024 18:09 Відповісти
А хто ж його посадить ,він же ж пасинок ?
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09.07.2024 19:28 Відповісти
До ЄС нам як до Юпітера пішки, ми можемо на цей час прибрати усіляки оті либеральні норми законів, такі як застава, мораторій на смертну кару, та інші забаганки білих людей?
Маємо виходити з того, що добра половина населення - дикий люд, і вони є усюди, в більшості своїй працюють на держпосадах.
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09.07.2024 20:02 Відповісти
Цей Рувін фальсифікував "докази" проти Антоненка, Кузьменко, Дугар на замовлення Авакова-Зеленського.

Злодійська сімейка.
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10.07.2024 08:50 Відповісти
"Нагадаємо, у 2021 році у https://biz.censor.net/video_news/3289475/u_semi_direktora_kniise_ruvina_obnarujili_nedvijimost_i_avtomobili_na_desyatki_millionov_smi_video журналісти знайшли нерухомість та автомобілі вартістю десятки мільйонів гривень......."

Джерело: https://biz.censor.net/n3498884
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10.07.2024 08:53 Відповісти
"Посадить неможна отпустить "

Сейчас решается, где станет "запятая".
Оживление в кабинетах. Шуршат купюры. От возбуждения дрожат руки и сердце радостно стучит в предвкушении наживы...
Сбежались все... Требуют справедливой дележки бабла... Каждому свой кусок...
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10.07.2024 12:05 Відповісти

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