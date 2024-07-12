Понад три чверті благодійних організацій не подали фінансовий звіт за минулий рік

Фінансову звітність на минулий рік не подали 22 417 благодійних організацій, це 76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні.

Загалом у 2023 році офіційно діяли 29 685 БО, пповідомляє платформа Опендатабот.

Зазначається, що "неподання даних про фінанси не є трендом воєнного часу". Така тенденція продовжується вже кілька років. Навпаки, від початку повномасштабної війни ситуація навіть покращилась. Так, у 2021 році звіти не подавали 94% БО, а у 2022 – 82,4%.

Найбільше поданням звітності нехтують благодійні установи на тимчасово окупованих та прифронтових регіонах: на Луганщині (98% не звітують), Донеччині (89%), Херсонщині (87%). Ймовірно, це пов’язано з труднощами в роботі через бойові дії.

Антилідерами стали також Миколаївщина (77%), Запорізька область (76%) та Одещина (75%).

Найчастіше від звітності ухиляються фонди, що надають соціальну допомогу – 87%, займаються освітою – 6,8% та громадські організації (ГО) – 4,3%.

До слова, серед ГО тенденція до відмови від звітності ще помітніша. Торік звіти не подало 87,5% від усіх зареєстрованих ГО, а у 2022 та 2021 роках таких організацій було ще більше – 90,8% та 96,5% відповідно.