Унаслідок ракетного обстрілу на Чернігівщині без світла залишилися споживачі у 10 населених пунктах

У Чернігівській області внаслідок ракетного обстрілу одночасно знеструмився 1821 споживач у 10 населених пунктах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Також у центральному регіоні під час повітряної тривоги вимикалась високовольтна повітряна лінія.

Як наголошують у Міненерго, через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі.

Сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 0:00 до 24:00.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок знеструмлено 479 населених пунктів.

Крім того, внаслідок негоди без світла залишилися шість населених пунктів у Івано-Франківській області. Енергетики заживили 11 417 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

На поточну добу енергетики планують імпорт електроенергії із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 29 085 МВт-год.

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.