"Оператор тилу" вирішив обрати запасних постачальників продуктів для ЗСУ

Закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – вирішила обрати рамкового постачальника продуктів для Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні ДОТ.

"Оголосили першу рамкову угоду на постачання харчування для ЗСУ. Запрошуємо компанії подати свої заявки для участі в кваліфікаційному відборі", – сказано в повідомленні.

Крайній термін для першого етапу подання заявок – 26 липня до 00:00.

Надалі потенційні постачальники зможуть подаватися на відбір протягом строку дії рамкової угоди з урахуванням певних вимог.

"Кваліфіковані учасники рамки зможуть замінити постачальника харчування, який уже має контракт із ДОТ, але з якихось причин не здатний виконати замовлення в повних обсягах, або покрити додаткову потребу, якщо така буде", – пояснили в ДОТ.

Як зазначається, типовим способом відбору контрагентів за нагальної потреби є проведення спрощених закупівель.

"Однак зараз ДОТ як альтернативний спосіб запроваджує першу рамкову угоду на постачання харчування для ЗСУ. Це, по-перше, пришвидшує постачання, а по-друге, допомагає забезпечити безперервність процесу", – пояснили в організації.

Що таке рамкові закупівлі

Рамкова угода – це документ, що підтверджує згоду двох чи більше сторін співпрацювати протягом деякого визначеного проміжку часу.

Використання рамкових угод дозволяє скоротити строк проведення процедури закупівлі та забезпечує можливість оперативно укладати контракти, зокрема, в разі виникнення нагальної потреби на постачання військових.

Раніше повідомлялося, що "Державний оператор тилу" з 1 січня по 30 червня 2024 року уклав 485 договорів на суму 59,8 млрд грн для потреб українських військових.