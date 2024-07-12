Реєстр збитків від війни Росії почне приймати заявки за новими категоріями

Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U), у серпні цього року почне приймати заяви за 12 новими категоріями.

Про це йдеться в повідомленні Реєстру збитків, передає Європейська правда.

Після початку роботи Реєстру 2 квітня 2024 року, коли було відкрито прийом заяв через "Дію" у єдиній категорії – пошкодження та знищення житла, – до Реєстру було подано кілька тисяч заяв.

Із серпня Реєстр відкриють для подання заяв за 12 новими категоріями, включно із загибеллю людей, вимушеним внутрішнім переміщенням та пошкодженням об'єктів критичної інфраструктури.

Загалом планують, що Реєстр прийматиме заяви від людей, бізнесу та держави Україна стосовно більш ніж 40 категорій шкоди, включно із втратою життя, тілесними ушкодженнями, тортурами та сексуальним насильством, примусовою депортацією, втратою майна та іншою економічною шкодою, а також шкодою, завдану історичній та культурній спадщині та навколишньому середовищу.

Реєстр очікує на подання безпрецедентно великої кількості заяв – від 6 млн до 8 млн.

На початку липня Кабінет Міністрів зменшив кількість обов'язкових умов для подання заяви про відшкодування втрат до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

В офіційно підписаних у Рейк’явіку документах є посилання на цей майбутній механізм з позначенням того, що його ще мають узгодити.