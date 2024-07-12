Площі полів під кавунами в Україні цьогоріч найменші в історії

В Україні цього року площі полів під кавунами та динями найменші за всю історію – баштани стали вдвічі менші від тих, які були перед повномасштабним вторгненням.

Про це пише LIGA.net.

Як повідомляється, 2024 року кавуни й дині в Україні вирощують на 30 тис. га – це менше, ніж у 2022 році (33,9 тис. га). У 2021 році на баштанні припадало 61,8 тис. га.

Попри те, що збирання кавунів цього року розпочалося на кілька тижнів раніше – із середини червня – на початку сезону в супермаркетах були представлені переважно імпортні кавуни.

Проте імпортні кавуни дорожчі за українські. Так, на початку цього тижня в одній із торговельних мереж продавали італійські кавуни за ціною 50 грн за кг, тоді як у Києві роздрібні ціни на українські кавуни становлять 23-25 грн за кг.

Оптовики заявляють про їхню закупівлю навіть за 10 грн.

Причини скорочення площ під баштанними

Російська окупація знищила майже все, пов'язане з кавунами й динями на Херсонщині – системи іригації, логістики. Немає найдешевшого транспортування кавунів Дніпром.

Ще однією причиною підвищення собівартості та меншої врожайності є не завжди вдалі спроби фермерів і господарств, що взялися за вирощування баштанних у нових регіонах.

Також зламано традиційний роздрібний ринок збуту баштанних у великих містах, коли торговці створювали сезонні майданчики з кавунами й динями "навалом" на місцях, де найжвавіший рух пішоходів. Тепер робота цієї системи під питанням – через брак реалізаторів, що пов'язано з мобілізацією.

З іншого боку, дефіцит робить вигіднішим вирощування кавунів, особливо на полях, розташованих відносно недалеко від великих міст – Черкащина, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області й навіть Житомирщина, де зміна клімату дозволяє вирощувати баштанні культури.

Перший урожай

На початку липня повідомлялося, що на Херсонщині почали збирати врожай.

"Баштанними культурами засіяно близько тисячі гектарів. На полі – киплять роботи, адже триває збір ранніх кавунів. Перші 160 тонн кавунів – зібрано. І згодом українці зможуть придбати херсонські кавуни у різних куточках нашої країни", – розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Нагадаємо, до початку повномасштабного російського вторгнення 34% врожаю баштанних культур в Україні збирали на Херсонщині, частина якої досі окупована. Зокрема, у 2021 році у цьому регіоні зібрали 168,46 тис. тонн баштанних культур з площі 22,5 тис. га.

За даними Херсонської ОВА, через підрив Каховської ГЕС та втрату зрошувальних систем у 2023 році на деокупованій частині області планували зібрати лише 6 тис. тонн кавунів та динь.