Новини
2 846 24

Площі полів під кавунами в Україні цьогоріч найменші в історії

арбуз

В Україні цього року площі полів під кавунами та динями найменші за всю історію – баштани стали вдвічі менші від тих, які були перед повномасштабним вторгненням. 

Про це пише LIGA.net.

Як повідомляється, 2024 року кавуни й дині в Україні вирощують на 30 тис. га – це менше, ніж у 2022 році (33,9 тис. га). У 2021 році на баштанні припадало 61,8 тис. га.

Попри те, що збирання кавунів цього року розпочалося на кілька тижнів раніше – із середини червня – на початку сезону в супермаркетах були представлені переважно імпортні кавуни.

Проте імпортні кавуни дорожчі за українські. Так, на початку цього тижня в одній із торговельних мереж продавали італійські кавуни за ціною 50 грн за кг, тоді як у Києві роздрібні ціни на українські кавуни становлять 23-25 грн за кг.

Оптовики заявляють про їхню закупівлю навіть за 10 грн.

Причини скорочення площ під баштанними

Російська окупація знищила майже все, пов'язане з кавунами й динями на Херсонщині – системи іригації, логістики. Немає найдешевшого транспортування кавунів Дніпром.

Ще однією причиною підвищення собівартості та меншої врожайності є не завжди вдалі спроби фермерів і господарств, що взялися за вирощування баштанних у нових регіонах.

Також зламано традиційний роздрібний ринок збуту баштанних у великих містах, коли торговці створювали сезонні майданчики з кавунами й динями "навалом" на місцях, де найжвавіший рух пішоходів. Тепер робота цієї системи під питанням – через брак реалізаторів, що пов'язано з мобілізацією.

З іншого боку, дефіцит робить вигіднішим вирощування кавунів, особливо на полях, розташованих відносно недалеко від великих міст – Черкащина, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області й навіть Житомирщина, де зміна клімату дозволяє вирощувати баштанні культури.

Перший урожай

На початку липня повідомлялося, що на Херсонщині почали збирати врожай.

"Баштанними культурами засіяно близько тисячі гектарів. На полі – киплять роботи, адже триває збір ранніх кавунів. Перші 160 тонн кавунів – зібрано. І згодом українці зможуть придбати херсонські кавуни у різних куточках нашої країни", – розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Нагадаємо, до початку повномасштабного російського вторгнення 34% врожаю баштанних культур в Україні збирали на Херсонщині, частина якої досі окупована. Зокрема, у 2021 році у цьому регіоні зібрали 168,46 тис. тонн баштанних культур з площі 22,5 тис. га.

За даними Херсонської ОВА, через підрив Каховської ГЕС та втрату зрошувальних систем у 2023 році на деокупованій частині області планували зібрати лише 6 тис. тонн кавунів та динь.

Автор: 

аграрії (1404) продукти (835) сільське господарство (543) урожай (565)
Топ коментарі
+10
Площі полів під кавунами в Україні цьогоріч найменші в історії

Це найменша з цьогорічних проблем.
показати весь коментар
12.07.2024 19:43 Відповісти
+6
" Ось, повертаю вам Україну.
Рама погнута, ланцюг порвано.
Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь?, я тут ні до чого. Я нічого не робив. Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив. (с)
показати весь коментар
12.07.2024 19:49 Відповісти
+3
А цибуля не подорожчає? Не собі, друг цікавиться...
показати весь коментар
12.07.2024 19:49 Відповісти
Площі полів під кавунами в Україні цьогоріч найменші в історії

Народна мудрість: "Сім літ мак не родив і голоду не було"
показати весь коментар
13.07.2024 09:09 Відповісти
Але схоже, що вродило - на Оболоні з фур кавуни по 20 грн. І ніякого ажіотажу, дорогувато...
показати весь коментар
12.07.2024 19:46 Відповісти
В Дніпровському районі бачив теж по 20 гривень
показати весь коментар
12.07.2024 20:00 Відповісти
сьогодні у Кам'янському (Дніпропетровська обл.) бачив по 15-20 грн.
показати весь коментар
13.07.2024 00:14 Відповісти
Знаково!
показати весь коментар
12.07.2024 20:12 Відповісти
Голая Пристань, там даже памятник Кавунчику нашему...
И все левобережье Херсонщины под орками...
показати весь коментар
12.07.2024 19:53 Відповісти
Так і площа України теж найменша з 91 року. І кількість населення теж найменша. Коротше кажучи - топ новина геніальна шо звіздець.
показати весь коментар
12.07.2024 20:11 Відповісти
Бо частина площі окупована кацапами, завдяки отому хруню що в ОПі сидить.
показати весь коментар
12.07.2024 20:13 Відповісти
щас параша запатентує собі в придачу до черешень ще й бренд "херсонський кавун".
показати весь коментар
12.07.2024 20:19 Відповісти
Нехай вони ними подавляться
показати весь коментар
13.07.2024 08:00 Відповісти
Та й......з ними. Купляв дині - одна взагалі ніяка, друга - так собі.
показати весь коментар
12.07.2024 20:26 Відповісти
Ще не на часі)
показати весь коментар
12.07.2024 20:30 Відповісти
Не нагоняйте ціну.
Кількисть споживачив теж рекордно мала, як і їх дохід.
Я вже один з'їв. Смачний був.
показати весь коментар
12.07.2024 20:32 Відповісти
У мене (з Оболоні у сторону Вишгорода) де стояли завжди, там і стоять... Може кавуни там є, а реалвзаторів нє? Підходь, надрізай, бери.
показати весь коментар
12.07.2024 20:34 Відповісти
Зараз найкращі кавуни це відірвані макітри орків! Нічого, якось переб'ємось та переб'ємо! Слава Україні!
показати весь коментар
12.07.2024 20:43 Відповісти
Уже и в Чудо арбузы по 19,90 кг
показати весь коментар
12.07.2024 21:27 Відповісти
А чого мовчите за мелітопольску черешню?
показати весь коментар
12.07.2024 22:42 Відповісти
Відходить...
показати весь коментар
13.07.2024 08:02 Відповісти
Але дохлих орків на полях побільшало .
показати весь коментар
12.07.2024 23:19 Відповісти
Все одно кавунами торгують азербайджанці - вони привезуть звідти,
де кавунів повно.
показати весь коментар
13.07.2024 01:09 Відповісти

