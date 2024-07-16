Попит українців на електромобілі за пів року зріс майже вдвічі. Найчастіше купують на Львівщині

За перші шість місяців 2024 року українці придбали понад 24,4 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 94% більше, ніж торік. Найбільше електромобілів купували у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Одеській областях, а також у Києві.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зокрема, регіони продемонстрували такі показники:

Львівська область – 3392 авто (90% вживані);

місто Київ – 3171 (63% вживані);

Дніпропетровська область – 1926 (75% вживані);

Київська область – 1767 (69% вживані);

Одеська область – 1459 (91% вживані).

Зазначається, що у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках став Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Nissan Leaf – на Львівщині та у Одеській області;

Tesla Model 3 – у Києві та на Київщині;

Tesla Model Y – на Дніпрпетровщині.

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.