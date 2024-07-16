У ЄС анонсували план кредиту Україні на $50 мільярдів за рахунок активів РФ

Європейська комісія "дуже скоро" представить проєкт плану надання Україні кредитів на суму $50 млрд за рахунок заморожених активів Росії.

Як пише Bloomberg, про це повідомив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентіліоні, передає Європейська правда.

За його словами, план допомоги України, який ґрунтується на використанні прибутків від заморожених росактивів, обговорюватиметься міністрами фінансів і очілььниками центральних банків країн "Великої сімки" в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

"Початок цього процесу є дуже нагальним. Саме тому, а також через зустріч G7 наступного тижня, Комісія інтенсивно працює над тим, щоб пропозиція була на столі якнайшвидше, тобто дуже скоро", – підкреслив єврокомісар.

Джентіліоні додав, що план ЄК підкреслить "безперервність підтримки України", оскільки Євросоюз хоче дати чіткий сигнал, що "країни G7 та інші країни світу продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Водночас Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".