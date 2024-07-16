У Росії почали платити за вербування родичів та друзів на війну проти України

Жителям Ярославської області (Росія) платитимуть 100 тис. руб.за кожну людину, яку вони вмовлять вирушити на війну проти України.

Про це повідомив губернатор області Міхаіл Євраєв, передає The Moscow Times.

"Винагорода поширюється на всіх, хто залучає добровольців у військкомати або адміністрації регіону для укладання контракту з Міноборони", – сказав він.

Гроші вербувальник отримає після зарахування новобранця до військової частини.

За словами Євраєва, раніше привід добровольця оцінювався у 30 тис. руб. Суму було збільшено після новин із Татарстану, де за залучення на війну стали платити по 100 тис. руб. Вербувати дозволяється всіх росіян віком від 18 років, крім засуджених і підслідних.

Напередодні в Татарстані пройшов 12-годинний вербульний телемарафон "Вступай в армію перемоги", учасники якого кожні 10 хвилин закликали укласти контракт у республіці та отримати 1,5 млн руб. або вмовити піти на війну іншого і заробити 100 тис. руб.

11 липня Міноборони РФ відзвітувало, що з початку року контракти на відправку на війну проти України уклали 190 тис. добровольців, а середній темп набору становить близько 1 тис. осіб на добу.