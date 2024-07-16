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Новини
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У найбільшого партнера Росії проблеми: Ціни на житло у Китаї падають рекордними темпами за останні 9 років

путін,сі,цзіньпін

Ціни на нове житло в Китаї у червні впали найшвидшими темпами за останні дев’ять років. Водночас скорочуються продажі та інвестиції у нерухомість, що посилює тиск на китайську економіку.

Зокрема, у червні ціни на нове житло у Китаї впали на 4,5% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, порівняно з попереднім календарним місяцем вони знизилися на 0,7%, свідчать підрахунки Reuters на основі даних китайського Національного бюро статистики (NBS).

Водночас інвестиції у китайську нерухомість у першому півріччі 2024 року впали на 10,1% порівняно з першим півріччам минулого року, а показник проданих площ обвалився на 19%, свідчать дані NBS.

Читайте також: Санкції працюють: Китайські банки обмежили продаж юанів російським компаніям

Сектор нерухомості на піку свого розвитку становив чверть ВВП Китаю, але зараз він серйозно стримує зростання китайської економіки загальним обсягом $18 трильйонів. За офіційними даними, зростання економіки Китаю уповільнилося до 4,7% у другому кварталі 2024 року, що є найнижчим показником з першого кварталу 2023 року та не відповідає прогнозу опитаних Reuters аналітиків, які очікували зростання китайського ВВП на рівні 5,1%.

Починаючи з 2021 року, різкий спад на ринку нерухомості призвів до дефолту низки китайських забудовників, через що багато будівельних майданчиків зупинилися. Це підірвало довіру до цього сектору, у який традиційно інвестують свої заощадження китайські родини.

У відповідь китайська влада запровадила низку заходів для підтримки галузі, але статистичні дані свідчать, що цього недостатньо.

Як повідомлялося, Китай є найбільшим торгівельним партнером Росії в умовах західних санкцій.

Докладніше читайте у матеріалі: Як Росія намагається фінансово переплестися з Китаєм

Автор: 

ВВП (1164) Китай (2179) нерухомість (566) росія (14581) ціни (3584)


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Топ коментарі
+20
в принципі це хороша новина. будівельна галузь у них давно вже вилилася в піраміду, але при цьому давала приріст до 30% ввп. якшо обвал перейде на банківську сферу (через борги інвесторів у житло), то тим буде не до торгівлі із рашкою.
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16.07.2024 20:47 Відповісти
+11
Чхати я хотів на тих китайців, але дуже сподіваюсь що це діло дійсно переросте у велику проблему для них.
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16.07.2024 21:20 Відповісти
+9
Дай Боже на них коллапс!
Диктатура коммуно фашистов должна быть уничтожена!
п.с. почему эрдоганс молчит про геноцид тюрков уйгуров, коренного народа на так званой "кнр"
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16.07.2024 20:24 Відповісти
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Дай Боже на них коллапс!
Диктатура коммуно фашистов должна быть уничтожена!
п.с. почему эрдоганс молчит про геноцид тюрков уйгуров, коренного народа на так званой "кнр"
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16.07.2024 20:24 Відповісти
Трамп прийде - в китаї порядок наведе !

дуже він "любить" той китай !
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17.07.2024 02:22 Відповісти
" Ціни на житло у Китаї падають рекордними темпами за останні 9 років"... Нам би такі проблеми...
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17.07.2024 09:31 Відповісти
Карфаген має бути зруйнований !
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17.07.2024 09:46 Відповісти
в принципі це хороша новина. будівельна галузь у них давно вже вилилася в піраміду, але при цьому давала приріст до 30% ввп. якшо обвал перейде на банківську сферу (через борги інвесторів у житло), то тим буде не до торгівлі із рашкою.
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16.07.2024 20:47 Відповісти
Там ще ставка на зелену електрику була але і вона потрошку дає задню
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16.07.2024 22:00 Відповісти
Китай обісреться
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16.07.2024 20:54 Відповісти
Йухло, дай команду "багатим" расєянцям, вижившим своооолочам скупляти житло на будучій батьківщині
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16.07.2024 21:00 Відповісти
Ось це проблеми! Прям шкода стало бідних китайців.
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16.07.2024 21:12 Відповісти
Чхати я хотів на тих китайців, але дуже сподіваюсь що це діло дійсно переросте у велику проблему для них.
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16.07.2024 21:20 Відповісти
не дай Боже нам таких проблем... кажуть, що в срср житло взагалі було безплатним і від цього він і завалився... добре, що сьогодні все під контролем партії комунальних послуг і ціни там стійко ростуть...
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16.07.2024 21:55 Відповісти
ця булька (будівельний бізнес) в китайозів мала тріснути ще зимою
але все-таки нарешті настає ця година. і це реально буде повна срака у них з економікою
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16.07.2024 21:55 Відповісти
Воно мало тріснути ще коли Байден прийшов до влади але він спас китайців знявши додаткові мита які був Трамп ввів, а потім другий раз війна в Україні та ресурси від орків із дисконтом в 20-30% врятували їню економіку
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16.07.2024 23:39 Відповісти
Нам би такі проблеми
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16.07.2024 22:03 Відповісти
Нам бы такие проблемы.
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16.07.2024 22:16 Відповісти
Проблемы? Господи, шо вы пишите, блогеров посмотрите, как живет Китай.
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16.07.2024 23:26 Відповісти
Нове житло стало доступнішим. Бідолашні китайці !
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17.07.2024 00:31 Відповісти
нам би такі проблеми
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17.07.2024 08:09 Відповісти

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