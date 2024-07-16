У найбільшого партнера Росії проблеми: Ціни на житло у Китаї падають рекордними темпами за останні 9 років

Ціни на нове житло в Китаї у червні впали найшвидшими темпами за останні дев’ять років. Водночас скорочуються продажі та інвестиції у нерухомість, що посилює тиск на китайську економіку.

Зокрема, у червні ціни на нове житло у Китаї впали на 4,5% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, порівняно з попереднім календарним місяцем вони знизилися на 0,7%, свідчать підрахунки Reuters на основі даних китайського Національного бюро статистики (NBS).

Водночас інвестиції у китайську нерухомість у першому півріччі 2024 року впали на 10,1% порівняно з першим півріччам минулого року, а показник проданих площ обвалився на 19%, свідчать дані NBS.

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Сектор нерухомості на піку свого розвитку становив чверть ВВП Китаю, але зараз він серйозно стримує зростання китайської економіки загальним обсягом $18 трильйонів. За офіційними даними, зростання економіки Китаю уповільнилося до 4,7% у другому кварталі 2024 року, що є найнижчим показником з першого кварталу 2023 року та не відповідає прогнозу опитаних Reuters аналітиків, які очікували зростання китайського ВВП на рівні 5,1%.

Починаючи з 2021 року, різкий спад на ринку нерухомості призвів до дефолту низки китайських забудовників, через що багато будівельних майданчиків зупинилися. Це підірвало довіру до цього сектору, у який традиційно інвестують свої заощадження китайські родини.

У відповідь китайська влада запровадила низку заходів для підтримки галузі, але статистичні дані свідчать, що цього недостатньо.

Як повідомлялося, Китай є найбільшим торгівельним партнером Росії в умовах західних санкцій.

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