У найбільшого партнера Росії проблеми: Ціни на житло у Китаї падають рекордними темпами за останні 9 років
Ціни на нове житло в Китаї у червні впали найшвидшими темпами за останні дев’ять років. Водночас скорочуються продажі та інвестиції у нерухомість, що посилює тиск на китайську економіку.
Зокрема, у червні ціни на нове житло у Китаї впали на 4,5% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, порівняно з попереднім календарним місяцем вони знизилися на 0,7%, свідчать підрахунки Reuters на основі даних китайського Національного бюро статистики (NBS).
Водночас інвестиції у китайську нерухомість у першому півріччі 2024 року впали на 10,1% порівняно з першим півріччам минулого року, а показник проданих площ обвалився на 19%, свідчать дані NBS.
Сектор нерухомості на піку свого розвитку становив чверть ВВП Китаю, але зараз він серйозно стримує зростання китайської економіки загальним обсягом $18 трильйонів. За офіційними даними, зростання економіки Китаю уповільнилося до 4,7% у другому кварталі 2024 року, що є найнижчим показником з першого кварталу 2023 року та не відповідає прогнозу опитаних Reuters аналітиків, які очікували зростання китайського ВВП на рівні 5,1%.
Починаючи з 2021 року, різкий спад на ринку нерухомості призвів до дефолту низки китайських забудовників, через що багато будівельних майданчиків зупинилися. Це підірвало довіру до цього сектору, у який традиційно інвестують свої заощадження китайські родини.
У відповідь китайська влада запровадила низку заходів для підтримки галузі, але статистичні дані свідчать, що цього недостатньо.
Як повідомлялося, Китай є найбільшим торгівельним партнером Росії в умовах західних санкцій.
Докладніше читайте у матеріалі: Як Росія намагається фінансово переплестися з Китаєм
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Диктатура коммуно фашистов должна быть уничтожена!
п.с. почему эрдоганс молчит про геноцид тюрков уйгуров, коренного народа на так званой "кнр"
дуже він "любить" той китай !
але все-таки нарешті настає ця година. і це реально буде повна срака у них з економікою