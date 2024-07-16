Сім’ям загиблих на війні проти України росіян подарують апарати для продажу кави. Раніше дарували ковбасу

Сім'ї загиблих чи покалічених учасників російського вторгнення в Україну можуть отримати вендингові апарати та стартовий набір сировини в рамках проєкту "Добрый кофе".

Про це пише The Moscow Times.

"Втрачаючи основного годувальника, вони (сім'ї, – ред.) стикаються із серйозними фінансовими труднощами, вирішити які пропонується шляхом надання сім'ям інструментів для ведення власного бізнесу та отримання стабільного доходу", – розповіли автори ідеї. За їхніми словами, учасників проекту навчатимуть основ підприємницької діяльності та допоможуть у реєстрації юрособи.

Як очікується, перший вендинговий автомат у рамках ініціативи буде встановлений у Тулі 18 липня. На цьому етапі організатори планують перевірити ефективність задуму та в разі потреби внести коригування перед запуском програми на всій території Росії.

У лютому 2023 року адміністрація Владивостока подарувала дружинам загиблих на війні проти України російських військових ковбасу. Місцева влада тоді уточнила, що вручення подарунків проводилося спільно з компанією "Ратимир". На її сайті вказано, що це "один із провідних російських брендів м'ясної продукції на Далекому Сході".

У 2022 році, напередодні святкування в Росії Дня матері, влада Курської області подарувала сім'ям загиблих на війні проти України набори рушників та торти.

Восени того ж року у Братську матерям загиблих солдатів вручили громадську медаль "Матері Захисника Вітчизни".

За даними британського Міністерства оборони, станом на кінець квітня 2024 року російська армія в Україні втратила 450 тис. людей убитими та пораненими. До цієї цифри не входять втрати серед бойовиків приватних військових компаній, таких як "Вагнер". Американська розвідка в серпні минулого року оцінювала російські втрати в 360 тис. осіб, з яких було вбито 120 тис. За оцінкою президента Росії Владіміра Путіна на початок червня, російська армія втратила понад 130 тис. військових убитими під час вторгнення в Україну, ще стільки ж отримали різні поранення та каліцтва.

Раніше повідомлялося, що в Росії почали платити за вербування родичів та друзів на війну проти України.