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Новини Війна
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Сім’ям загиблих на війні проти України росіян подарують апарати для продажу кави. Раніше дарували ковбасу

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Сім'ї загиблих чи покалічених учасників російського вторгнення в Україну можуть отримати вендингові апарати та стартовий набір сировини в рамках проєкту "Добрый кофе".

Про це пише The Moscow Times.

"Втрачаючи основного годувальника, вони (сім'ї, – ред.) стикаються із серйозними фінансовими труднощами, вирішити які пропонується шляхом надання сім'ям інструментів для ведення власного бізнесу та отримання стабільного доходу", – розповіли автори ідеї. За їхніми словами, учасників проекту навчатимуть основ підприємницької діяльності та допоможуть у реєстрації юрособи.

Як очікується, перший вендинговий автомат у рамках ініціативи буде встановлений у Тулі 18 липня. На цьому етапі організатори планують перевірити ефективність задуму та в разі потреби внести коригування перед запуском програми на всій території Росії.

У лютому 2023 року адміністрація Владивостока подарувала дружинам загиблих на війні проти України російських військових ковбасу. Місцева влада тоді уточнила, що вручення подарунків проводилося спільно з компанією "Ратимир". На її сайті вказано, що це "один із провідних російських брендів м'ясної продукції на Далекому Сході".

У 2022 році, напередодні святкування в Росії Дня матері, влада Курської області подарувала сім'ям загиблих на війні проти України набори рушників та торти.

Восени того ж року у Братську матерям загиблих солдатів вручили громадську медаль "Матері Захисника Вітчизни". 

За даними британського Міністерства оборони, станом на кінець квітня 2024 року російська армія в Україні втратила 450 тис. людей убитими та пораненими. До цієї цифри не входять втрати серед бойовиків приватних військових компаній, таких як "Вагнер". Американська розвідка в серпні минулого року оцінювала російські втрати в 360 тис. осіб, з яких було вбито 120 тис. За оцінкою президента Росії Владіміра Путіна на початок червня, російська армія втратила понад 130 тис. військових убитими під час вторгнення в Україну, ще стільки ж отримали різні поранення та каліцтва.

Раніше повідомлялося, що в Росії почали платити за вербування родичів та друзів на війну проти України. 

Автор: 

кава (60) росія (14581)


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Сподіваюсь ковбасу робили із "захисників" вітчизни.
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16.07.2024 18:37 Відповісти
Самогонный апарат с гравировкой на змеевике-"помним,любим,скорбим бухаем" и мешок сахара с пачкой дрожжей-отличный инструмент для старта ведения бизнеса и получения стабильного дохода.Опционально можно еще выдавать по килу старых-добрых пельменей.Ну если поминки будут делать-на закусь.Что б по богатому все было.
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16.07.2024 19:35 Відповісти
Вся рашка буде один одному по колу каву продавати. Супер ідея.
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16.07.2024 19:46 Відповісти

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