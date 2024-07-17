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Новини
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Рада схвалила два законопроєкти для забезпечення переселенців житлом

вр,рада,голосування

Верховна Рада ухвалила в першому законопроєкт №11028 щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомості.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 290 нардепів.

За його словами, на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:

  • досягли пенсійного віку;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років;
  • мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;
  • мають на утриманні дитину з інвалідністю;
  • виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;
  • є особами з інвалідністю ІІІ групи.

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Крім того, ВР також у першому читанні ухвалила проєкт закону №11281 щодо забезпечення житлових прав переселенців.

Зокрема, передбачено створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб. За прийняття цього законопроєкту за основу проголосували 280 нардепів.

Автор: 

ВР (2910) житло (605) компенсації (340) переселенці (472) ВПО (46)


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Як один із шляхів вирішення проблеми - вільне житло зʼявиться від ухилянтів які не сплачуватимуть штраф.
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17.07.2024 14:25 Відповісти
у нас депутати
інваліди
чорнобильці
ветерани льодового побоїща
а тепер всі стануть ще й
переселенцями
Всі соціальні пільги отримують ці бики
та їх родичі і друзі.
Якщо людина дійсно потребує пільг
Саме вона ніколи їх не отримає
із-за них
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17.07.2024 15:09 Відповісти
"На часі"- як сказав Великий політик **********! 130т переселенців, повернулись в окупацію, тільки в цьому році!, і в першу чергу через проблему с житлом...
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17.07.2024 17:07 Відповісти
ЗЕ ВР хай переселяє нарешті "желающих" на ТОТ знімаючи автоматично усі фінансові і правові обтяження які чинні для громадян України. "АТРЕЗАТЬ МЕРЕСЬЕВУ НОГУ!" Нам це сміття непотрібно "переубеждать". "ВПЕРЕД ТОВАРИСЧИ" і чим швидше - тим краще.
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17.07.2024 17:33 Відповісти
1 и 2 группы идут нахер?
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17.07.2024 22:02 Відповісти

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