Євросоюз виділив 7 мільярдів євро на транспортні проєкти. Що отримає Україна?

Європейська Комісія визначила 134 проєкти в транспортній сфері за програмою Connecting Europe Facility (CEF), які отримають грантове фінансування на загальну суму 7 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.

Фінансування отримають кілька проєктів, пов'язаних із розширенням шляхів імпорту та експорту між Україною та Євросоюзом.

Зокрема, проєкти охоплюють:

покращення дорожньої транспортної інфраструктури у пунктах перетину кордону між Україною, Молдовою та Румунією.

збільшення пропускної спроможності на залізничному прикордонному переході Угорщина-Україна.

будівництво нової ділянки дороги в Польщі до кордону з Україною.

фінансування дослідження та роботи з інтеграції української та європейської залізничних систем.

Зазначається, що більшість фінансування спрямована на підтримку проєктів, які забезпечують досягнення кліматичних цілей ЄС, покращення та модернізацію мережі залізниць, внутрішніх водних шляхів та морських маршрутів ЄС вздовж транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Залізничні проєкти отримають 80% із 7 млрд євро.