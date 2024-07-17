Ukraine Facility: Євросоюз попередньо схвалив виділення Україні 4,2 мільярда євро

Європейська Комісія надала позитивну оцінку першого регулярного платежу у розмірі близько 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Європейська правда.

За результатами оцінки платіжного запиту, поданого Україною 9 липня 2024 року, Єврокомісія дійшла висновку, що Київ задовільно виконав дев'ять індикаторів реформ. Це рішення ще має схвалити Рада ЄС.

Ці реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.

Рішення Єврокомісії доведе загальний обсяг фінансування, наданого Україні з боку ЄС з моменту запуску програми в березні цього року, до 12 млрд євро.

План України для програми Ukraine Facility

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам проаналізувати, які напрями потребують додаткового фінансування.

"Україні вже відкритий доступ до фінансування в межах програми ЄС Ukraine Facility. Маємо якнайшвидше сформувати єдиний список проєктів, які готові до залучення інвестицій", – наголосив він.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. Він розроблявся спільно з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, поясниюют у Мінекономіки.

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.