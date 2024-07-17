Відмова від російських енергоносіїв: Корейська KHNP побудує в Чехії два атомні енергоблоки за $17 мільярдів

Чехія обрала південнокорейську компанію Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) замість Electricite de France SA для будівництва двох ядерних реакторів – багатомільярдного проєкту, який має стати найбільшою інвестицією в історії країни.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, зараз KHNP вестиме переговори з чеськими офіційними особами та державною комунальною компанією CEZ AS щодо умов контракту на два реактори на національному комплексі "Дуковани" з потенційним варіантом ще двох на об'єкті "Темелін".

Чехія робить ставку на атомну енергію як ключову частину свого плану відмовитися від вугілля, а також – від російської нафти та газу.

Раніше чеський уряд пообіцяв фінансову підтримку, щоб допомогти CEZ ввести в експлуатацію принаймні один великий реактор, який почне замінювати застарілі ядерні блоки радянських часів.

Пропозиція KHNP передбачає вартість будівництва близько 200 млрд крон ($8,6 млрд) для кожного з перших двох блоків.

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї заявило, що сформує цільову групу під керівництвом KHNP для забезпечення завершення угоди в березні наступного року.

Якщо цей час витримається, це стане першим зарубіжним ядерно-енергетичним проєктом країни за 15 років.

У 2009 році група на чолі з державною компанією Korea Electric Power Corp. виграла контракт на $20 млрд на будівництво та експлуатацію чотирьох атомних станцій в Об'єднаних Арабських Еміратах. Kepco та KHNP спільно розробляли реактори в Абу-Дабі.

Раніше повідомлялося, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року.

Втім, у жовтні минулого року прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що Чехія в найближчі місяці позбавиться залежності від постачання нафти з Росії.

У вересні ж стало відомо, що Чехія імпортувала рекордний обсяг російської нафти за останні 11 років.