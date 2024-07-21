Франція виділить 5 мільйонів євро на трамвайний маршрут у Львові. Він веде до центру реабілітації для військових
Французький уряд виділить 5 млн євро на перший етап облаштування нового трамвайного маршруту від центру Львова до центру реабілітації Unbroken.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Також у планах, за його словами, – розширити вулицю Миколайчука, яка веде до лікарні швидкої допомоги та реабілітаційного центру, щоб збільшити кількість смуг для транспорту.
"Це результат триденної роботи французького агентства з розвитку AFD в нашому місті", – зазначив Садовий.
Про центр
Національний реабілітаційний центр Unbroken ("Незламні") працює на базі Першого медоб'єднання Львова – найбільшої медичної установи України, до якої входять дві дорослі лікарні та одна дитяча.
Центр надає різноманітні послуги, включно з лікуванням, протезуванням, фізичною та психологічною реабілітацією, житлом та реінтеграцією. У Центрі отримують комплексну медичну допомогу військовослужбовці та цивільні, як дорослі, так і діти, що втратили кінцівки.
Від початку повномасштабного вторгнення в Unbroken пролікували понад 15 тис. поранених українців, із яких 2 тис. – діти.
Усю медичну допомогу люди отримують безоплатно.
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