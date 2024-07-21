Глобальний технологічний збій торкнувся менше 1% пристроїв на Windows

Глобальний технічний збій, який був пов'язаний із оновленням програмного забезпечення компанією з кібербезпеки CrowdStrike, торкнувся майже 8,5 млн пристроїв Microsoft.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Reuters.

"На даний момент ми оцінюємо, що оновлення CrowdStrike торкнулося 8,5 млн пристроїв Windows, або менше 1% всіх машин Windows", – сказано в повідомленні.

Оновлення програмного забезпечення глобальної компанії з кібербезпеки CrowdStrike, одного з найбільших операторів у цій галузі, спричинило системні проблеми, які призвели до зупинки авіарейсів, відключення мовників від ефіру і позбавлення клієнтів доступу до таких послуг, як охорона здоров'я або банкінг.

У компанії зазначили, що CrowdStrike допоміг розробити рішення, яке допоможе інфраструктурі Microsoft Azure прискорити виправлення. Microsoft співпрацює з Amazon Web Services і Google Cloud Platform, ділячись інформацією про наслідки, які Microsoft спостерігає в цій галузі.

Як повідомлялося, зранку 19 липня низка українських організацій в Україні та світі зіштовхнулись із проблемою запуску комп'ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon.

Зазначається, що багатьом компаніям знадобляться дні або навіть тижні, щоб повністю відновитися після збою в роботі комп'ютерів, попереджають ІТ-експерти.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 липня, серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі, після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Пізніше того ж дня проблему, яка спричинила світовий технологічний збій, було "виявлено, ізольовано та виправлено", запущено процес усунення неполадок.