Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації до 9 листопада (оновлено)

Верховна Рада ухвалила внесений президентом Володимиром Зеленським проєкт закону про затвердження указу голови держави про продовження строку дії воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №11433 на засіданні 23 липня підтримали 339 нардепів, повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 9 листопада... Далі потрібен тільки підпис президента", – уточнив депутат.

Крім того, 338 депутатів підтримали законопроєкт №11434 про продовження загальної мобілізації на 90 днів – з 12 серпня по 9 листопада.

Це вже 12-те голосування парламенту з цих питань з початку повномасштабної війни.

Востаннє Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні у травні – до 11 серпня 2024 року.