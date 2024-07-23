Угорщина і Словаччина поскаржились на Україну до Єврокомісії через санкції проти "Лукойлу" (оновлено)

У Європейській комісії отримали звернення Угорщини і Словаччини із запитом про консультації щодо заборони України на транзит нафти російського "Лукойлу".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про те, що Будапешт і Братислава ініціювали відповідні консультації з Єврокомісією, звинувативши Україну у порушенні Угоди про асоціацію з ЄС, передає Європейська правда із посиланням на Euractiv.

За словами Сійярто, Єврокомісія має три дні для відповіді, а за відсутності результату вони хочуть звертатися до міжнародних судів.

Речник Єврокомісії Олоф Гілл на брифінгу у вівторок підтвердив, що до виконавчого органу Євросоюзу 22 квітня справді надійшов спільний лист голів МЗС Угорщини та Словаччини про рішення України припинити транзит нафти від "ЛукОйла", передає Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що Угорщина і Словаччина вимагають скликати у середу нараду Комітету з торговельної політики, на якій буде можливо детально обговорити це питання і отримати додаткову інформацію.

"Наразі ми аналізуємо зміст цього листа, ми зберемо більш детальну інформацію, перш ніж ухвалити будь-яке рішення. На даній стадії немає прямих наслідків для безпеки постачання союзу нафтою", – запевнив речник Єврокомісії.

Він додав, що ЄС постійно моніторить це питання через робочу групу з координації нафтопостачання і перебуває в тісному контакті з угорською та словацькою владою.

"Комісія готова надати допомогу державам-членам, які зазнають наслідків, щоб нам разом знайти рішення з Україною", – зазначив представник ЄК, додавши, що Брюссель підтримує контакт і з Києвом.

Водночас очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що обсяги транзиту нафти через українські нафтопроводи у липні не змінилися.

"Там немає нафти від "ЛукОйлу", але обсяги ті самі", – сказав він.

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Як повідомлялося, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит його нафти в Угорщину.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна.

У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

"Лукойл" постачає нафту в Угорщину через південну частину нафтопроводу "Дружба" в Україні. Для угорської компанії MOL російські постачання забезпечують дві третини усієї сирої нафти, але, як зазначили у Fitch Ratings, не виключено, що вона зможе повністю замінити їх з 2025 року.

Як повідомлялося, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".