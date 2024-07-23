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Новини
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"Немає апетиту": В Офісі президента не бачать інтересу іноземних інвесторів до приватизації в Україні

шурма

Основними претендентами на об'єкти великої приватизації будуть українські інвестори, оскільки в іноземного бізнесу "немає апетиту" до придбання активів в Україні.

Про це заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив на презентації перших об'єктів великої приватизації – готелю "Україна" і Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, передає Liga.net.

За його словами, навіть ОГХК, стартова вартість якої – майже 4 млрд грн, – це доволі середній бізнес за мірками Європи.

"Я особисто зараз не очікую великої кількості великих іноземних покупців. Ми регулярно спілкуємося зі всіма фондами, стратегічними інвесторами – об'єктивно апетиту поки що немає. Тому я вважаю, що це велика можливість для локального бізнесу отримати хороші, якісні активи за доволі привабливою ціною і з високим потенціалом збільшення вартості", – сказав заступник голови ОП.

Водночас, на думку Шурми, навіть приватизація держпідприємств без участі іноземних інвесторів матиме позитивний ефект для держави.

"Ну а ефект для держави очевидний, бо більшість підприємств нормально не працюють. Підприємства, які ми отримали за процедурою спеціальної конфіскації, якісь за інерцією ще працюють, а якісь, я сподіваюсь, знайдуть приватного інвестора протягом пів року, максимум року", – додав посадовець.

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Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на продаж перші два об'єкти великої приватизації: готель "Україна" та "Об'єднану гірничо-хімічну компанію". Приватизаційні аукціони призначені на 18 вересня та 9 жовтня відповідно.

Перед цим Кабмін затвердив умови та стартову ціну приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Готель "Україна" (1,05 млрд грн) та державного пакета у розмірі 100% акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (3,9 млрд грн).

Готель "Україна"

Готель "Україна" був включений в перелік об'єктів великої приватизації розпорядженням уряду від 23 квітня.

Він розташований в центрі Києва – в 200 метрах від метро "Майдан Незалежності". Готель має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури (парковка, салон краси, пральня тощо).

Покупець має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість. Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не може звільняти працівників впродовж шести місяців з дня набуття права власності.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"

АТ "ОГХК" – найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.

Покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн. А також – сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України планує виставити на продаж у цього року 6 великих державних підприємств. За його словами, велика приватизація, запланована на 2024 рік, передбачає продаж таких активів, як "Одеський припортовий завод", "Центренерго", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Українські енергетичні машини", "Електроважмаш" та "Сумихімпром".

Автор: 

приватизація (1347) Офіс Президента (181) Шурма Ростислав (81)


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Топ коментарі
+22
Татаровсько-портновські суди навіть чорта відлякають.
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23.07.2024 13:32
+19
Коли бачиш обличчя цього шурми,згадуєш володіміра алєксандровіча под наглядом єрмака.
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23.07.2024 13:32
+19
Там апетит пропадає, як тільки поглянеш на пики шаурми і завгоспа....
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23.07.2024 13:33
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Кому потрібно вкладати гроші у об'єкти які ви помалу здасьте підорафії...
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23.07.2024 13:26 Відповісти
а у ЗЭльоних апетит хоч куда

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23.07.2024 14:19 Відповісти
Скоріше навіть нудота...
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23.07.2024 13:29 Відповісти
З таким "апетитом" і відбудовувати Україну будуть так само. І ніякі смішні запрошення від Zєльонському цьому не допоможуть.
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23.07.2024 13:30 Відповісти
Коли бачиш обличчя цього шурми,згадуєш володіміра алєксандровіча под наглядом єрмака.
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23.07.2024 13:32 Відповісти
Татаровсько-портновські суди навіть чорта відлякають.
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23.07.2024 13:32 Відповісти
Барыгам и колаборантам не доверяют?
Хм , ну странно, чего так... Вроде и Потужные видосики мотивируют! И Цедулки "безопасности" подписывают налево и направо. Чем им не угодишь, этим инвесторам
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23.07.2024 13:32 Відповісти
Там апетит пропадає, як тільки поглянеш на пики шаурми і завгоспа....
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23.07.2024 13:33 Відповісти
Стефанчук, своїм рилом, зіпсує апетит кожному, з іноземних та відчизняних інвесторів!
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23.07.2024 14:45 Відповісти
Це НОМЕР КВАРТАЛУ 95 ? Казати про відсутність апетиту у інвесторів ротом ШУРМИ? Йому писав цей текст Поярков чи Чекалкін? БРАВО !!!
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23.07.2024 15:04 Відповісти
Які нахер інвестиції з такою податковою політикою? Задрали податки та військовий збір - і чекають інвесторів у такій вигрібній ямі?
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23.07.2024 13:33 Відповісти
У єрмака апетит збільшується.
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23.07.2024 13:33 Відповісти
Р.Шурма - опудало, що відлякує інвесторів.
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23.07.2024 13:34 Відповісти
💯❗️
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23.07.2024 15:34 Відповісти
коли при владі зелене лайно то який там апетит?
зараз своїм мародерам, наближеним до зе-єрмачні зіллють ласі шматки за копійки...
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23.07.2024 13:35 Відповісти
А хто буде вкладатися в країну в стані війни, і яку очолює корумповано-крадійський клан, який все робить ''по панятіям'' через д'єрмака.
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23.07.2024 13:42 Відповісти
Потому что вы - зелёные ******.
Не будет вас - будут инвестиции.
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23.07.2024 13:45 Відповісти
щойно банда Зєлі-Підермачної припинить Велике Мародерство - притомні західні інвестори вишикуються у чергу для вкладання інвестицій в економіку України...
але СБУ, НАБУ, НАЗК.... та інші лівоохоронні валютні хвойди сплять - а бабло по-любому капає, і на картку, і на кріпту, і просто чорним налом..
Вирок-2019 боком вилазить 73%вим жлобам-дебілам та й усій Україні..
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23.07.2024 13:46 Відповісти
Шаурма! Скажи прямо-посилають вас, ефектних менеджерів, на трі вєсьолих букви. Як говорив харківскій гангстер - у тебя кіслоє ліцо, тєбє нікто дєнєг нє даст.
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23.07.2024 13:55 Відповісти
Так гундос і сказав, що він вирок, щоправда, промовчав, що Україні.
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23.07.2024 16:26 Відповісти
Ну от. А казали, що все загребе жадібний Сорос. А на ділі, старий зосім сюди не спішить...
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23.07.2024 13:51 Відповісти
Бо іноземні інвестори не хочуть плати вам відкати і висмоктані з пальця податки
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23.07.2024 13:57 Відповісти
Так ви ще податки підніміть. На Гугл є, на Колу збираються. Далі Мак на черзі (боротьба за здоров'я людей, здорове харчування те да се). Збільшіть штрафи. Кожному податківцю преміальні як відсоток від штрафів. Бюджет теж наповнювати штрафами. Кожен підприємець - апріорі схематознік. Сплати податків не згідно до законів, а згідно купи роз'яснеь ДПС. Збільшіть кільікість перевірок та інвентаризацій.
От тоді у інвесторів з'явиться апетит/
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23.07.2024 14:12 Відповісти
нема чому дивуватись: зроблено все, щоб іноземний інвестор не конкурував місцевим олігархам-мафії..
портнов-татаров придумали для цього відповідні закони..
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23.07.2024 14:13 Відповісти
"Немає апетиту" це я так розумію "не хочуть платити відкати"
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23.07.2024 14:32 Відповісти
Закордонні інвестори вже бачили що таке "інвестняні" і які "апетити " у наших чиновників...😁
І не здивуюся коли стане відомо що "українскі інвестори" виявляться з орбіти ОПи...
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23.07.2024 14:40 Відповісти
это типичный слоеный пирог, который пекут охочие до дерибана слуги урода. В кучу мусора вкинули ценный актив, и рассказывают о том что никому оно не интересно. Я допускаю что сеть Хилтон не придет покупать готель Украина пока в стране война, но вот титановые рудники - это очень интересный обьект, который многих заинтересует. Крупные мировые горнодобывающие компании и не в таких жопах мира свои карьеры роют, и ничего
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23.07.2024 14:51 Відповісти
Заре Рінатушка, найбільший інвестор, купить за недорого. Ніколи такого не було, і от тобі на...
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23.07.2024 15:19 Відповісти
Більше крадіть, щоб Європа від нас зовсім відмовилася.
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23.07.2024 14:53 Відповісти
Це той шурма , що вкрав гроші для брата за зелений тариф . Він ще розповідає про інвесторів . З такою корупцією мріяти про інвесторів це безглуздя.
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23.07.2024 14:56 Відповісти
А який може бути апетит, якщо Офіс президента викликає стійкий рвотний рефлекс?
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23.07.2024 14:57 Відповісти
а в кого буде апетит на " прострочене зелене лайно" із рашистським душком???
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23.07.2024 15:03 Відповісти
Інвестори Шурми на Роісє знаходяться.

Яких ще вам інвестицій не вистачає?
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23.07.2024 15:10 Відповісти
щось погане молоко
в грудях "інвест нянь"
-обригаєшся
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23.07.2024 15:40 Відповісти
Шаурма каже, що немає іноземних інвесторів для того, щоб за безцінь внутрішні хапуги забрали. Навіщо його в ОП тримають, він же бездарність у всьому! Йому ахмєтов дав підсрачник за крадівництво і бездарне управління, і просиранство на Запоріжсталі. Шаурма молодший пішов по стопам гниди свого батька Шаурми старшого із СДПУ(о) Мертвечука, тільки молодший набагато тупіший, дрібніший і бездарний. Все за рахунок свого батька отримав і нічого не примножив. Економіст зуєв.
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23.07.2024 15:44 Відповісти
Тобто спочатку зробили все, щоб іноземних інвесторів не цікавила Україна, потім розікрали бюджет, а тепер нам розказують про можливості для внутрішнього інвестора. Це для якого-такого внутрішнього - який вдало бюджет попилив?
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23.07.2024 15:44 Відповісти
Поки ЗЕлене блювотиння "рулит" Україною, жоден інвестор не прийде. Це однаково, шо віддати гроші Бені КАЛомойському чи блазням з 95 аналу... не так, кварталу.
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23.07.2024 15:44 Відповісти
Це й так зрозуміло, що треба бути самогубцем, щоб за наскрізь корумпованої зеленої влади, а також продажної судової системи щось приватизувати в Україні. Це можуть дозволити собі лише громадяни мордора через підставні фірми, оскільки наш бардак для них звичне середовище.
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23.07.2024 16:18 Відповісти
Зато є апетит в покидьків з ОП, які під час війни зробили "ВЕЛИКУ ПРИХВАТИЗАЦІЮ" . Ой щось закордоних інвесторів немає, та ми знаєм як це все розікрасти за копійки
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23.07.2024 17:38 Відповісти
А хто в своєму розумі захоче придбати активи воюючої країни, яка перетворилася в крупційну зелену клоаку?
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23.07.2024 17:47 Відповісти
Навіщо продавати активи, які створені народом, працюють, і мають попит на свою продукцію на десятки років вперед тим паче якщо це активи які мають монопольне значення або сировинне, тоді як згідно Констітуції надра належать не владі , а народу ,питання риторичне до тіх хто співпрацював з агресором , продаючи йому е/е , а потім ще отримував відшкодування за це з бюджету України. А якщо влада не може управляти державними активами то потрібно не активи міняти, а владу і не розпродувати державне , а створювати умови для ринкової економікі в країні , а не монопольно-корупційної на базі бувших державних активів.
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23.07.2024 18:35 Відповісти
Констітуції... тіх..
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24.07.2024 10:14 Відповісти
Готуватись до посадки потрібно, ОПА!
Які інвестори? З вами розмовляти ніхто не хоче!
Майбутнього немає у вашої влади.
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23.07.2024 20:19 Відповісти
А ви москалів запросіть, ті в момент приватизують все, що побачать...
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24.07.2024 07:11 Відповісти
Нема апетиту? Мозгов у вам немає.
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24.07.2024 07:11 Відповісти

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