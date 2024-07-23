"Немає апетиту": В Офісі президента не бачать інтересу іноземних інвесторів до приватизації в Україні

Основними претендентами на об'єкти великої приватизації будуть українські інвестори, оскільки в іноземного бізнесу "немає апетиту" до придбання активів в Україні.

Про це заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив на презентації перших об'єктів великої приватизації – готелю "Україна" і Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, передає Liga.net.

За його словами, навіть ОГХК, стартова вартість якої – майже 4 млрд грн, – це доволі середній бізнес за мірками Європи.

"Я особисто зараз не очікую великої кількості великих іноземних покупців. Ми регулярно спілкуємося зі всіма фондами, стратегічними інвесторами – об'єктивно апетиту поки що немає. Тому я вважаю, що це велика можливість для локального бізнесу отримати хороші, якісні активи за доволі привабливою ціною і з високим потенціалом збільшення вартості", – сказав заступник голови ОП.

Водночас, на думку Шурми, навіть приватизація держпідприємств без участі іноземних інвесторів матиме позитивний ефект для держави.

"Ну а ефект для держави очевидний, бо більшість підприємств нормально не працюють. Підприємства, які ми отримали за процедурою спеціальної конфіскації, якісь за інерцією ще працюють, а якісь, я сподіваюсь, знайдуть приватного інвестора протягом пів року, максимум року", – додав посадовець.

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Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на продаж перші два об'єкти великої приватизації: готель "Україна" та "Об'єднану гірничо-хімічну компанію". Приватизаційні аукціони призначені на 18 вересня та 9 жовтня відповідно.

Перед цим Кабмін затвердив умови та стартову ціну приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Готель "Україна" (1,05 млрд грн) та державного пакета у розмірі 100% акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (3,9 млрд грн).

Готель "Україна"

Готель "Україна" був включений в перелік об'єктів великої приватизації розпорядженням уряду від 23 квітня.

Він розташований в центрі Києва – в 200 метрах від метро "Майдан Незалежності". Готель має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури (парковка, салон краси, пральня тощо).

Покупець має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість. Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не може звільняти працівників впродовж шести місяців з дня набуття права власності.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"

АТ "ОГХК" – найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.

Покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн. А також – сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України планує виставити на продаж у цього року 6 великих державних підприємств. За його словами, велика приватизація, запланована на 2024 рік, передбачає продаж таких активів, як "Одеський припортовий завод", "Центренерго", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Українські енергетичні машини", "Електроважмаш" та "Сумихімпром".