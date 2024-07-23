Українці зможуть подати заяву до Реєстру збитків від війни ще за 12 категоріями

Із серпня українці зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, ще за 12-ма новими категоріями.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Зокрема надіслати заяву можна буде щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Механізм буде так само цифровізований і доступний у "Дії", – уточнив він.

Прем’єр нагадав, що наразі українці вже подають заявки до реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло.

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Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

В офіційно підписаних у Рейк’явіку документах є посилання на цей майбутній механізм з позначенням того, що його ще мають узгодити.

На початку липня Кабінет Міністрів зменшив кількість обов'язкових умов для подання заяви про відшкодування втрат до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.