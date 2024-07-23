"Оператор тилу" зекономив на закупівлі балістичних шоломів для ЗСУ

Закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – законтрактувала постачальників шоломів із суттєвою економією.

Про це повідомили в пресслужбі ДОТ, передає Укрінформ.

"Завдяки ефективній стратегії закупівель "Державний оператор тилу" законтрактував постачальників шоломів бойових балістичних повнорозмірних та з високою обрізкою зі суттєвою економією", – сказано в повідомленні.

Так, шоломи з високою обрізкою вдалось придбати за 7500 грн за одиницю, що на 1999 грн (21,05%) дешевше ніж закуплялось до початку роботи ДОТ. Також шоломи повнорозмірні закуплено за 7500 грн за одиницю, що на 800 грн (9,64%) дешевше ніж закуплялось до ДОТ.

Усі шоломи відповідають технічним специфікаціям Міністерства оборони України.

"Договори на шоломи укладені в першому півріччі 2024 року виконані на 90%. Тендер на постачання шоломів виграли два українські виробники з виробництвом в Україні. Значну економію вдалось досягти завдяки конкуренції та відкритій комунікації з ринком", – пояснили в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що "Державний оператор тилу" на початку липня не зміг знайти постачальників на 90 тис. бронежилетів для армії.

У ДОТ запевнили, що під час підготовки до тендеру проводили консультації з потенційними постачальниками, і вони підтвердили готовність взяти участь у закупівлі. Однак, коли закупівля була оголошена, потенційні постачальники не надали пропозицій.

"Державний оператор тилу" з 1 січня по 30 червня 2024 року уклав 485 договорів на суму 59,8 млрд грн для потреб українських військових.