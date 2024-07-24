Наслідки підвищення тарифів та відключень світла: Ціни у промисловості зросли за місяць на 14%

Індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) у червні зріс одразу на 14%, порівняно з травнем.

Насамперед, це сталося внаслідок зростання цін на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 28,3%, свідчать дані Державної служби статистики.

Водночас упродовж місяця оптові ціни у добувній промисловості зросли на 1,1%, у переробній – на 1,3%.

У річному вимірі зростання індексу цін виробників прискорилося до 26,7%. В енергетиці цей показник сягнув 48,1%, у добувній промисловості – 10,8%, у переробній – 7,2%.

Як повідомлялося, інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року прискорилася до 2,2%. Це найбільше зростання цін за місяць принаймні за останній рік.