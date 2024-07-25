США ввели санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм Північної Кореї

Уряд США оголосив про введення санкцій проти окремих осіб та організацій у Китаї, які сприяють розвитку балістичних та космічних програм Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Укрінформ.

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти мережі з шести фізичних осіб та п'яти організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці та беруть участь у закупівлі товарів для підтримки програм з розробки балістичних ракет, а також космічних програм КНДР", – сказано в повідомленні.

Також наголошується, що Північна Корея продовжує грубо порушувати численні резолюції Ради Безпеки ООН та здійснює запуски з використанням технологій балістичних ракет. У тому числі йдеться про невдалу спробу вивести на орбіту військовий супутник наприкінці травня 2024 року.

Крім того, КНДР поставила балістичні ракети в Росію, яка вражає українські цивільні міста та інфраструктуру, підкреслили в американському відомстві.

Наприкінці червня повідомлялося, що Південна Корея ввела незалежні санкції проти чотирьох російських суден і восьми північнокорейських суден за участь у незаконній торгівлі зброєю та паливом та іншу діяльність, що порушує резолюції Ради безпеки ООН.

До того Євросоюз розширив санкції проти Ірану та Північної Кореї за постачання зброї Росії.