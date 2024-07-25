США ввели санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм Північної Кореї
Уряд США оголосив про введення санкцій проти окремих осіб та організацій у Китаї, які сприяють розвитку балістичних та космічних програм Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.
Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Укрінформ.
"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти мережі з шести фізичних осіб та п'яти організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці та беруть участь у закупівлі товарів для підтримки програм з розробки балістичних ракет, а також космічних програм КНДР", – сказано в повідомленні.
Також наголошується, що Північна Корея продовжує грубо порушувати численні резолюції Ради Безпеки ООН та здійснює запуски з використанням технологій балістичних ракет. У тому числі йдеться про невдалу спробу вивести на орбіту військовий супутник наприкінці травня 2024 року.
Крім того, КНДР поставила балістичні ракети в Росію, яка вражає українські цивільні міста та інфраструктуру, підкреслили в американському відомстві.
Наприкінці червня повідомлялося, що Південна Корея ввела незалежні санкції проти чотирьох російських суден і восьми північнокорейських суден за участь у незаконній торгівлі зброєю та паливом та іншу діяльність, що порушує резолюції Ради безпеки ООН.
До того Євросоюз розширив санкції проти Ірану та Північної Кореї за постачання зброї Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль