Стійкість валютного ринку відновлена й не викликає жодних питань, – голова НБУ Пишний
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про відновлення стійкості валютного ринку та намір Нацбанку її підтримувати.
Про це Пишний сказав на пресбрифінгу в Києві 25 липня, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми бачимо, що стійкість валютного ринку відновлена й на сьогодні не викликає жодних питань", – зауважив Пишний.
"Національний банк чітко зазначав, що буде присутнім на валютному ринку і відповідним чином реагувати на будь-які деструктивні фактори й надмірну волатильність", – додав він.
Як повідомлялося, курс гривні в понеділок, 22 липня, опускався до нового історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.
Минулого тижня в Нацбанку заявили, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Відтак, у НБУ пообіцяли "вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку".
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Гетьманцев на засіданні комісії назвав Пишного (голова НБУ) "ідіотом в квадраті". Пишний, який деякий час тримав незалежність НБУ, а потім здався Зеленському і К і відверто топить гривну не розуміє, що ганчірки потрібні лише на певний час. Потім їх викидають.
Незламність же ж!