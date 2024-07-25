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Новини
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Стійкість валютного ринку відновлена й не викликає жодних питань, – голова НБУ Пишний

пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про відновлення стійкості валютного ринку та намір Нацбанку її підтримувати.

Про це Пишний сказав на пресбрифінгу в Києві 25 липня, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що стійкість валютного ринку відновлена й на сьогодні не викликає жодних питань", – зауважив Пишний.

"Національний банк чітко зазначав, що буде присутнім на валютному ринку і відповідним чином реагувати на будь-які деструктивні фактори й надмірну волатильність", – додав він.

Як повідомлялося, курс гривні в понеділок, 22 липня, опускався до нового історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Минулого тижня в Нацбанку заявили, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Відтак, у НБУ пообіцяли "вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку".

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Автор: 

валюта (2163) НБУ (9266) Пишний Андрій (122)


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Топ коментарі
+2
Валюту вивів, можна перепочити.....
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25.07.2024 18:40
+1
Стійкість валютного ринку відновлена

Незламність же ж!
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25.07.2024 17:54
+1
"Все контрольовано!"
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25.07.2024 18:06
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 24.07.2024
Гетьманцев на засіданні комісії назвав Пишного (голова НБУ) "ідіотом в квадраті". Пишний, який деякий час тримав незалежність НБУ, а потім здався Зеленському і К і відверто топить гривну не розуміє, що ганчірки потрібні лише на певний час. Потім їх викидають.
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25.07.2024 17:26 Відповісти
Економіст і фінансіст(клавіатурний) відповіси будь ласка чьому наприклад польша не переходе на ЄВРО,а користується своєю валютою.ЄВРО стабільніше за злотий.Мабуть Туск ліг под Дуду,чи як???
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25.07.2024 17:52 Відповісти
..для дебілів Гнидьманцев-Підсівкович-********** - то авторитет, без питань...
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25.07.2024 18:18 Відповісти
Стійкість валютного ринку відновлена

Незламність же ж!
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25.07.2024 17:54 Відповісти
"Все контрольовано!"
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25.07.2024 18:06 Відповісти
Дебил.
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25.07.2024 18:33 Відповісти
Валюту вивів, можна перепочити.....
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25.07.2024 18:40 Відповісти
Значит писец не за горами. Стандартная практика общения с населением в духе Мавроди.
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25.07.2024 19:44 Відповісти
Потужно , )(улє . І ще одне . Коли вже ці "вояки " познімають хак
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25.07.2024 20:12 Відповісти
Пипець! Банкір у камуфляжи. Все рівно, що кілер у смокінгу.
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25.07.2024 22:10 Відповісти

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