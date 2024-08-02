Санкції працюють: Російські держкомпанії не можуть виплачувати зарплати співробітникам за кордоном

Російські державні установи та держкомпанії мають проблеми з виплатою зарплат співробітникам за кордоном через санкції проти російської банківської системи.

Про це повідоляють знайомі з ситуацією джерела, передає The Moscow Times.

За словами співрозмовників, складнощі торкнулися дипломатичних представництв, торгпредставництв, представництв російських держорганів при міжнародних організаціях, а також іноземних філій та офісів державних корпорацій.

Через неможливість провести платежі через банківську систему проблему доводиться вирішувати за допомогою валіз готівкової валюти.

Готівка у валютах "недружніх" країн використовується не тільки для зарплат, а й на покриття поточних витрат, заявляють джерела.

Як Росія шукає шляхи розрахунків

Російська влада форсує використання будь-яких методів розрахунків, аби закуповувати необхідні товари та отримувати виручку від експорту сировини. Вони тепер згодні навіть на те, чому раніше категорично чинили опір.

Так, Держдума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт про відкриття філій іноземних банків, завдяки яким з'явиться ще один канал для міжнародних розрахунків.

Зараз у Росії не можна відкривати філії іноземних банків, на території РФ можуть працювати лише дочірні банки іноземців чи представництва, а також філії іноземних компаній.

До того стало відомо, що проблеми в оплаті імпорту та отриманні виручки від експорту змусили російську владу форсувати легалізацію транскордонних розрахунків у цифрових валютах. Відповідний законопроєкт було внесено до Держдуми РФ у квітні 2023 року, через рік його переписали та внесли заново, а тепер він був ухвалений у першому читанні.

Пізніше Росія легалізувала майнінг та міжнародні розрахунки криптовалютою.

Так, у Росії до кінця року обіцяють запустити "золотий" цифровий рубль для проведення платежів.

Обмеження платежів для Росії

Раніше повідомлялося, що Банк Росії розглядає можливість подальших обмежень на обіг у країні ключових світових валют, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США.

"Московська біржа" 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами – Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.