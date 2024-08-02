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Кабмін розірвав угоду з Білоруссю про співробітництво в галузі урядового зв’язку

кабмін

Кабінет Міністрів припинив дію угоди між урядами України та Білорусі про співпрацю в галузі урядового зв'язку.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 2 серпня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі урядового звʼязку, вчиненої 6 лютого 1998 року в Мінську", – зазначив Мельничук.

Окрім того, висловлено намір не ставати учасником Протоколу про внесення змін до угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Співдружності Незалежних Держав від 26 травня1995 року, вчиненого 23 травня 2008 року в Мінську.

Раніше Кабінет Міністрів затвердив вихід України з двох угод, укладених у рамках СНД. Зокрема, з угоди про співробітництво в галузі машинобудування, вчиненої 24 вересня 1993 року у Москві, та з угоди про співробітництво у галузі хімії і нафтохімії, вчиненої 9 вересня 1994 року у Москві.

До того Україна вийшла з чотирьох угод в рамках СНД.

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Білорусь (1581) Кабмін (7742) зв’язок (228) угода (214)


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04.08.2024 11:28 Відповісти

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