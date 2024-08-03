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Польща з 5 серпня закриє один із пунктів пропуску на кордоні з Україною

ягодин

Із 5 серпня Польща закриє один із пунктів пропуску на кордоні з Україною – поблизу з українським переходом Ягодин.

Як пише польське RMF24, пункт пропуску закриють для капітального ремонту, передає Інтерфакс-Україна.

."У зв'язку з ремонтом покриття прикордонного переходу в Дорогуську буде значно ускладнено рух транспорту, повідомило Надбужанське відділення Прикордонної служби", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи розпочнуться з понеділка, 5 серпня, і триватимуть до 14 листопада цього року.

Як повідомлялося, у липні Польща перекрила для в'їзду з Білорусі єдиний доступний для автомобільних вантажоперевезень прикордонний пункт пропуску.

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кордон (1127) Польща (2425) пункт пропуску (184)


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