Польща з 5 серпня закриє один із пунктів пропуску на кордоні з Україною
Із 5 серпня Польща закриє один із пунктів пропуску на кордоні з Україною – поблизу з українським переходом Ягодин.
Як пише польське RMF24, пункт пропуску закриють для капітального ремонту, передає Інтерфакс-Україна.
."У зв'язку з ремонтом покриття прикордонного переходу в Дорогуську буде значно ускладнено рух транспорту, повідомило Надбужанське відділення Прикордонної служби", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що роботи розпочнуться з понеділка, 5 серпня, і триватимуть до 14 листопада цього року.
Як повідомлялося, у липні Польща перекрила для в'їзду з Білорусі єдиний доступний для автомобільних вантажоперевезень прикордонний пункт пропуску.
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