Польща з 5 серпня закриє один із пунктів пропуску на кордоні з Україною

Із 5 серпня Польща закриє один із пунктів пропуску на кордоні з Україною – поблизу з українським переходом Ягодин.

Як пише польське RMF24, пункт пропуску закриють для капітального ремонту, передає Інтерфакс-Україна.

."У зв'язку з ремонтом покриття прикордонного переходу в Дорогуську буде значно ускладнено рух транспорту, повідомило Надбужанське відділення Прикордонної служби", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи розпочнуться з понеділка, 5 серпня, і триватимуть до 14 листопада цього року.

Як повідомлялося, у липні Польща перекрила для в'їзду з Білорусі єдиний доступний для автомобільних вантажоперевезень прикордонний пункт пропуску.