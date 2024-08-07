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Від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні допомогу на 108 мільярдів євро, – фон дер Ляєн

єс,євросоюз

Від початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз надав Україні допомогу в розмірі майже 108 млрд євро.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни Росії. Із нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро. Україна переможе у цій війні за виживання. І ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно", – підкреслила фон дер Ляєн.

Наприкінці липня заступниця міністра торгівлі США Маріса Лаго заявила, що США від початку повномасштабного вторгнення Росії вже надали Україні допомогу в розмірі $82 млрд.

6 серпня Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Автор: 

допомога (1532) фінансування (2023) Євросоюз (5095) фон дер Ляєн Урсула (88)


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Зин ... ой зеля , де гроші?
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07.08.2024 21:42 Відповісти

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