Ціни на газ у Європі зросли через побоювання за транзит російського газу через Україну
Ціни на газ у Європі на тлі побоювань за транзит російського газу через Україну вперше з грудня досягли $435 за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.
Зазначається, що вересневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги о 9:00 на позначці $417,4 (+0,8%) за тисячу кубометрів.
Станом на 17:03 за Києвом 7 серпня їхня вартість становила $427,6 (+3,2%). На годину раніше вони вперше з грудня досягали $435,4 (+5,1%). Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня – $414,2 за тисячу кубометрів.
Як повідомлялося, транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн кубометрів, що на 6% менше, ніж днем раніше. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.
Напередодні в ЗМІ з’явилася непідтверджена інформація, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.
ГВС "Суджа" є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі це єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.
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