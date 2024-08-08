"Укренерго" відновлює обмеження електропостачання. Поки що тільки для бізнесу

Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності. Споживання населення, критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості обмежуватися не буде", – сказано в повідомленні.

Причини застосування обмежень:

дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;

високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.

"Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00", – закликали в "Укренерго".

Раніше в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.