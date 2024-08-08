"Укренерго" відновлює обмеження електропостачання. Поки що тільки для бізнесу
Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності. Споживання населення, критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості обмежуватися не буде", – сказано в повідомленні.
Причини застосування обмежень:
- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.
"Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00", – закликали в "Укренерго".
Раніше в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Светлана Круп
показати весь коментар08.08.2024 16:54 Відповісти Мені подобається 5
Makc Polygraph
показати весь коментар08.08.2024 21:39 Відповісти Мені подобається 2
Vi Wa
показати весь коментар08.08.2024 22:59 Відповісти Мені подобається 0
Руслан Скрипник
показати весь коментар09.08.2024 00:24 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль