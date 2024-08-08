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Новини
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"Укренерго" відновлює обмеження електропостачання. Поки що тільки для бізнесу

Споживання електроенергії стабілізувалося

Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності. Споживання населення, критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості обмежуватися не буде", – сказано в повідомленні.

Причини застосування обмежень:

  • дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
  • високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.

"Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00", – закликали в "Укренерго".

Раніше в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.

Автор: 

електроенергія (4234) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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"Нє долго музика іграла, нє долго фраєр танцевал". Значить і населенню слід готуватися.
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08.08.2024 16:54 Відповісти
"дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками" - шо за кіздьож? Атомні станції атакували, які тільки шо виведені з ремонту?
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08.08.2024 21:39 Відповісти
эй, сметуны, не будьте овцами, сносите цветочками зелёных тараканов
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08.08.2024 22:59 Відповісти
Я перепрошую, а чергове підняття тарифу вирішить і цього разу проблему відключень?
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09.08.2024 00:24 Відповісти

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