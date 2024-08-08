"Власна справа": Понад 6000 українців отримають від держави 1,5 мільярда на власний бізнес

Визначені ще 334 переможці програми "Власна справа" за підсумками 14 хвилі подачі заявок: вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 80 млн грн. Загалом від початку цього року переможцями програми стали вже понад 6 тис. українців, в їх бізнес держава інвестує 1,5 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Маємо вже понад 6 тис. цьогорічних переможців програми "Власна справа", які отримають державну підтримку на розвиток свого бізнесу у вигляді грантів на 1,5 млрд грн. Більшість із грантоотримувачів мають досвід підприємництва і взяли гранти на масштабування своєї справи, близько 15% з них відкриють нові компанії", – зазначила Бережна.

При цьому в процесі буде створено 12 тис. робочих місць у всіх регіонах країни.

"Загалом за понад два роки дії грантової програми її переможцями стали 18,5 тис. українців, а інвестиції держави в розвиток їхнього бізнесу складуть 4,5 млрд грн. Понад 2 млрд грн отримувачі грантів вже повернули до бюджету у вигляді сплачених податків та зборів", – розповіла Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів 14 хвилі 54% жінок, 34% чоловіків та 12% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (38), Сумської (22), Київської (21), Вінницької (20), Дніпропетровської та Івано-Франківської (по 18) областей, а також міста Києва (44).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці цієї хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 110 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 46 осіб;

переробна промисловість – 42 особи.

Деталі програми "Власна справа"

За грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн.

Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

є однією зі складових політики "Зроблено в Україні" та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.