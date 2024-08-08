Недоплачують податки: У "Слузі народу" хочуть посилити відповідальність за неофіційну оренду житла

Ринок оренди житла в Україні залишається нерегульованим, адже багато власників житла не хочуть офіційно декларувати доходи від оренди, уникаючи оподаткування.

Про це народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань прав людини Сергій Козир заявив в інтерв’ю Укрніформу.

"Так, ринок оренди житла в Україні справді залишається нерегульованим. Багато власників житла не хочуть офіційно декларувати доходи від оренди, уникаючи оподаткування. Вони шукають різні способи, як приховати ці кошти", – заявив депутат.

За його словами, таким чином бюджет недоотримує кошти і депутати готові законодавчо посилити відповідальність для власників житла за несплату податків.

"Як законодавці, ми готові запроваджувати зміни, щоб посилити відповідальність за податкові порушення та створити умови, які б стимулювали власників легалізувати оренду. Потрібні зміни, які б спонукали людей офіційно реєструвати доходи від оренди, а держава, зі свого боку, повинна забезпечити додаткові захисні механізми та певні привілеї у оподаткуванні тим, хто зробить це самостійно та вчасно", – додав Козир.

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Як повідомлялося, раніше Міністерство соціальної політики анонсувало запуск нового інструменту підтримки ВПО – субсидії на оренду житла. Пілотний проєкт планують реалізувати упродовж двох років.