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Новини
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Недоплачують податки: У "Слузі народу" хочуть посилити відповідальність за неофіційну оренду житла

народний депутат від

Ринок оренди житла в Україні залишається нерегульованим, адже багато власників житла не хочуть офіційно декларувати доходи від оренди, уникаючи оподаткування.

Про це народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань прав людини Сергій Козир заявив в інтерв’ю Укрніформу.

"Так, ринок оренди житла в Україні справді залишається нерегульованим. Багато власників житла не хочуть офіційно декларувати доходи від оренди, уникаючи оподаткування. Вони шукають різні способи, як приховати ці кошти", – заявив депутат.

За його словами, таким чином бюджет недоотримує кошти і депутати готові законодавчо посилити відповідальність для власників житла за несплату податків.

"Як законодавці, ми готові запроваджувати зміни, щоб посилити відповідальність за податкові порушення та створити умови, які б стимулювали власників легалізувати оренду. Потрібні зміни, які б спонукали людей офіційно реєструвати доходи від оренди, а держава, зі свого боку, повинна забезпечити додаткові захисні механізми та певні привілеї у оподаткуванні тим, хто зробить це самостійно та вчасно", – додав Козир.

Читайте також: Переселенці зможуть отримати субсидії на оренду житла. Як працюватиме новий механізм?

Як повідомлялося, раніше Міністерство соціальної політики анонсувало запуск нового інструменту підтримки ВПО – субсидії на оренду житла. Пілотний проєкт планують реалізувати упродовж двох років.

Автор: 

оренда (384) житло (573) податки (2414) Слуга народу (187)


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Топ коментарі
+8
Неофициальная аренда жилья? Ух ты , какие резервы для дополнительного получения налогов от злостных уклонистов!

А как там было с уплатой налогов фирмочками Вовы Квартального за их продукцию - разные там шоу-квартальчики-сериальчики и прочее?

А то злые языки утверждают , что Вова так от налогов в бюджет Украины уходил, что аж наскирдовал бабла немерянно на свою зарубежную недвижимость - квартиры в Лондоне и Батуми, виллу в Италии и т.д. и т.п.
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08.08.2024 21:51
+4
Ким це чмо себе уявило? Зелені злодюги
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08.08.2024 20:11
+4
Що не черговий зашквар з деклараціями депутатів/суддів/прокурорів/міністрів....., то раптом виявляється, що ціни на будинки/квартири/ділянки/автомобілі штучно занижені в декілька разів. І бюджет недоотримав мільйони/мільярди грн. Зате з бабці, яка здає кімнату, щоб заплатити комірне та вижити, треба здерти шкуру поки жива.
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08.08.2024 23:16
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Діла не буде, поки не буде публічних судів над блатними ментами, суддями які НЕ платять за комуналку і взагалі ведуть себе по хамськи.

І покі не накажуть міл'ярдерів за податкові порушення
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08.08.2024 19:57 Відповісти
Діло буде коли зепідрили
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09.08.2024 11:29 Відповісти
Може краще трохи підняти податок на великі квартири/дороге житло. Для багатих це копійки.

А звичайний посполитий і так вже замахався від цієї Системи
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08.08.2024 19:59 Відповісти
Ким це чмо себе уявило? Зелені злодюги
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08.08.2024 20:11 Відповісти
Неофициальная аренда жилья? Ух ты , какие резервы для дополнительного получения налогов от злостных уклонистов!

А как там было с уплатой налогов фирмочками Вовы Квартального за их продукцию - разные там шоу-квартальчики-сериальчики и прочее?

А то злые языки утверждают , что Вова так от налогов в бюджет Украины уходил, что аж наскирдовал бабла немерянно на свою зарубежную недвижимость - квартиры в Лондоне и Батуми, виллу в Италии и т.д. и т.п.
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08.08.2024 21:51 Відповісти
нелегитимный гавнюк козырь пошел на парашу
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08.08.2024 22:57 Відповісти
Що не черговий зашквар з деклараціями депутатів/суддів/прокурорів/міністрів....., то раптом виявляється, що ціни на будинки/квартири/ділянки/автомобілі штучно занижені в декілька разів. І бюджет недоотримав мільйони/мільярди грн. Зате з бабці, яка здає кімнату, щоб заплатити комірне та вижити, треба здерти шкуру поки жива.
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08.08.2024 23:16 Відповісти
Точно , точно . Надо ещё начать бабушек штрафовать которые торгуют помидорами и зеленью , со свого огорода , они точно с этого налоги не платят . То что на таможне ворую сотнями миллиардов , этому мешать НЕЛЬЗЯ , с этого ведь зелёные ублюдки кормятся ? То что хотели ***** даже на востановлении ахмадета ******** , этому тоже мешать нельзя ? Такой конченой власти в Украине ещё небыло.
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09.08.2024 00:16 Відповісти
Бубон абідєлся. В Лондонах здавав в оренду і платив податки за свою хазу на Бейкер стріт, а в Україні ніхто з орендодавців не платить. АБІДА кровна. А всі говорять, що Бубоном рулить Дерьмак.
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09.08.2024 01:57 Відповісти
Файно) Найманий робітник, який на 99% не виконує свої обов'язки ще й жаліється на низьку оплату.
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09.08.2024 09:23 Відповісти
тво депутат зекрадій,мріє залізти в кишені до кожного грромадянина,,, але забув, що він тво

"Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу."
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09.08.2024 09:31 Відповісти
У квітні - липні 2017 року - директор Шахти ім. Калініна, у липні - серпні 2017 року - в.о. технічного директора - 1-го заступника генерального директора управління державного підприємства "Донецька вугільна енергетична компанія", м. Донецьк.

З 2004 року по 2015 https://suspilne.media/165186-184-j-okrug-na-hersonsini-partia-visunula-kandidata-u-narodni-deputati/ працював на одному із підрозділів "Шахтоуправління "Трудівське" державного підприємства "Донецька вугільна енергетична компанія".

Освіта

2014 року закінчив заочно Донецький національний університет, "Правознавство", бакалавр з правознавства.

У 2009 році заочно закінчив Державний вищий навчальний заклад Донецький національний технічний університет, спеціаліст з фінансів.

У вересні 2002 - грудні 2007 - навчався у Донецькому національному технічному університеті, спеціалізація "Розробка родовищ корисних копалин", магістр з розробки родовищ корисних копалин.

Чому донецький пдр лізе в кишені киян ???
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09.08.2024 09:44 Відповісти
У 2023 році дружина Козиря "засвітилась" у Буковелі в лижному комбінезоні від https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-privezla-rosiyu-v-bukovel-druzhina-nardepa-kozirya-zasvitilasya-v-kostyumi-virobnitstva-rf-foto-15-02-2023.html російського бренду , який їй подякував за рекламу. Наприкінці 2022 року https://www.chesno.org/post/5419/ проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка https://www.chesno.org/post/5412/ впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України . Публічне обговорення проєкту не проводилося . ГО, ЗМІ та Асоціація міст України закликали нардепів доопрацювати проєкт. За кілька годин після скандального голосування https://petition.president.gov.ua/petition/173046 петиція з вимогою до президента накласти вето набрала більше 25 000 голосів. НАЗК https://zn.ua/ukr/POLITICS/nazk-ozvuchilo-pozitsiju-shchodo-mistobudivnoho-zakonoproektu-vrakhovano-ne-vse.html повідомила , що подані антикорупційні зауваження враховані не в повній мірі. я ж казав = пдр. Знову гно сплило , забудовникопідсосник
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09.08.2024 09:46 Відповісти
ок, наприклад щирі патріоти в Львові здають квартиру за 1000 баксів в місяць переселенцям. Тепер вони стануть платити податок 20 відсотків. якою стане ціна аренди для переселенців? 1200 баксів, чи 1220? в мене з математикою погано, підскажіть
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09.08.2024 11:47 Відповісти
Щоб продовжувати отримувати "на руки свої 1000 баксів, та сплатити 20 % податку з орендаря треба взяти 1250 баксів: 1000 : (1-0,2) = 1250
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09.08.2024 12:18 Відповісти
дякую за підказку
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09.08.2024 12:21 Відповісти
Враховуючи що зараз житло знімають саме біженці війни, яких в нас сором'язливо кличуть ВПО, то скільки сімей та одиноких людей з них опиняться на вулиці через це? І це як вони в мільйонів відібрали ті ганебні дві тисячі виплат.
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09.08.2024 11:54 Відповісти

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