Недоплачують податки: У "Слузі народу" хочуть посилити відповідальність за неофіційну оренду житла
Ринок оренди житла в Україні залишається нерегульованим, адже багато власників житла не хочуть офіційно декларувати доходи від оренди, уникаючи оподаткування.
Про це народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань прав людини Сергій Козир заявив в інтерв’ю Укрніформу.
"Так, ринок оренди житла в Україні справді залишається нерегульованим. Багато власників житла не хочуть офіційно декларувати доходи від оренди, уникаючи оподаткування. Вони шукають різні способи, як приховати ці кошти", – заявив депутат.
За його словами, таким чином бюджет недоотримує кошти і депутати готові законодавчо посилити відповідальність для власників житла за несплату податків.
"Як законодавці, ми готові запроваджувати зміни, щоб посилити відповідальність за податкові порушення та створити умови, які б стимулювали власників легалізувати оренду. Потрібні зміни, які б спонукали людей офіційно реєструвати доходи від оренди, а держава, зі свого боку, повинна забезпечити додаткові захисні механізми та певні привілеї у оподаткуванні тим, хто зробить це самостійно та вчасно", – додав Козир.
Як повідомлялося, раніше Міністерство соціальної політики анонсувало запуск нового інструменту підтримки ВПО – субсидії на оренду житла. Пілотний проєкт планують реалізувати упродовж двох років.
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І покі не накажуть міл'ярдерів за податкові порушення
А звичайний посполитий і так вже замахався від цієї Системи
А как там было с уплатой налогов фирмочками Вовы Квартального за их продукцию - разные там шоу-квартальчики-сериальчики и прочее?
А то злые языки утверждают , что Вова так от налогов в бюджет Украины уходил, что аж наскирдовал бабла немерянно на свою зарубежную недвижимость - квартиры в Лондоне и Батуми, виллу в Италии и т.д. и т.п.
"Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу."
З 2004 року по 2015 https://suspilne.media/165186-184-j-okrug-na-hersonsini-partia-visunula-kandidata-u-narodni-deputati/ працював на одному із підрозділів "Шахтоуправління "Трудівське" державного підприємства "Донецька вугільна енергетична компанія".
Освіта
2014 року закінчив заочно Донецький національний університет, "Правознавство", бакалавр з правознавства.
У 2009 році заочно закінчив Державний вищий навчальний заклад Донецький національний технічний університет, спеціаліст з фінансів.
У вересні 2002 - грудні 2007 - навчався у Донецькому національному технічному університеті, спеціалізація "Розробка родовищ корисних копалин", магістр з розробки родовищ корисних копалин.
Чому донецький пдр лізе в кишені киян ???