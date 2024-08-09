Ціни на газ у Європі зросли до максимуму з кінця минулого року

Ціни на природний газ у Європі 9 серпня зросли до 40,58 євро за МВт-год, що є максимальним значенням із грудня 2023 року.

Про це пише Укрінформ із посиланням на АРА.

"Ціна на європейський природний газ у п'ятницю продовжила тенденцію до зростання останніх тижнів. На початку торгів ціна газу на біржі в Амстердамі зросла до 40,58 євро/МВт-год. Це – найвища ціна з грудня минулого року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку тижня ціна на європейський газ зросла на понад 6%. На думку експертів, поштовхом для зростання ціни є останні події у Курській області Росії.

"Під час просування через російський кордон українські війська взяли під свій контроль принаймні частково місто Суджа, а отже, ймовірно, і вимірювальну станцію важливого газопроводу до Західної Європи", – йдеться у матеріалі.

Водночас, на думку експертки із сировинних товарів Барбари Ламбрехт із Commerzbank, основною причиною зростання цін є побоювання короткострокового припинення російських трубопровідних поставок до ЄС через Україну.

Читайте також: Транзит російського газу Україною продовжується у штатному режимі, – Оператор ГТС

Що відбувається у Курській області

Раніше видання The Washington Post із посиланням на радника президента України Володимира Зеленського писало, що ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", через яку здійснюється транзит російського через Україну до ЄС. Українські посадовці цю інформацію офіційно не коментували.

Наразі "Суджа" – це єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

Після повідомлень про встановлення контролю ЗСУ над цією станцією ціни на газ у Європі вперше з грудня досягли $435 за тисячу кубометрів на тлі побоювань за транзит російського газу через Україну.

Водночас номінація на транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизилася до 37,25 млн кубометрів, що на 6% менше, ніж днем раніше. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року. Попередньо, 9 серпня транзит має відновитися до звичних обсягів – об`єм підтвердженої номінації на транзит газу становить 41,7 млн кубометрів, свідчать дані Оператора ГТС України.

У російському "Газпромі" повідомили, що продовжують подавати газ до Європи через станцію "Суджа". Водночас транзитний потік газу через Україну знизився на 12% "на тлі напруженості в зоні проходження магістралі".