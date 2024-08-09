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Новини
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Кабмін доручив масово встановлювати сонячні панелі з акумуляторами для лікарень і шкіл

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Кабінет Міністрів доручив протягом 2024-2025 років встановити сонячні електростанції з установками зберігання енергії в адміністративних будівлях, закладах освіти та охорони здоров'я.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 серпня.

"Ухвалюємо рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах. Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників", – сказав Шмигаль.

Він додав, що необхідно вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук своєю чергою повідомив, що відповідні зміни внесено  до розпорядження уряду від 7 червня 2024 року №510 "Деякі заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України". 

Зокрема, доручено міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити до 31 грудня 2025 року встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електроенергії з енергії сонячного випромінювання, та установок зберігання електроенергії для покриття споживання в громадських та адміністративних будівлях, закладах охорони здоров'я та закладах освіти тощо.

Передбачено, що фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, недержавних фондів підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії та заходів з енергоефективності, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Раніше повідомлялося, що в 130 лікарнях у різних областях України триває процедура підготовки до встановлення на дахах сонячних електростанцій.

Автор: 

альтернативна енергетика (699) сонячна енергетика (247) Шмигаль Денис (1484)


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Да спочатку всіх цих шмигалів вигнати треба щоб не заважали їх встановлювати .А то два роки нахрюкивали як це погано ,а тепер треба встановлювати ,уроди кончені
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09.08.2024 22:42 Відповісти
Шмигалі від НКРЕКП, ПУПи. Обленерго, Укренерго та будь-яке енерго в цій державі - агентура Кремля і сволота для обирання українського народу. А далі немає про що говорити...
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25.11.2024 17:35 Відповісти

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