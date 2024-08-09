Перші кроки нового складу НКРЕКП свідчать про ризик втрати регулятором незалежності, – економіст

Перші ініціативи нового складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема, повернення до уніфікації тарифів на розподіл електроенергії, свідчать про суттєві ризики втрати регулятором свого незалежного статусу, перетворення його на "філіал Міненерго", що негативно вплине на економічну стабільність в Україні.

Таку думку висловив економіст Борис Кушнірук, коментуючи перші тижні роботи нового складу НКРЕКП на чолі із ексзаступником міністра енергетики Юрієм Власенко.

"Юрій Власенко до кінця липня працював у Міненерго та був головним адвокатом скандального наміру об'єднати тарифи розподіл електроенергії для 1 та 2 класів промислових споживачів, що призвело б до збільшення дохідної частини державного монополіста НАЕК "Енергоатом", проте завдало б болісного удару українській економіці", – заявив Кушнірук.

За його словами, Юрій Власенко на відміну від свого попередника Валерія Тарасюка не має достатньої компетентності в тарифній політиці в енергетиці, а цілком імовірні сумніви щодо його незалежності можуть зашкодити державі.

"Це може стати перешкодою на шляху вступу України до Євросоюзу, адже наші європейські партнери серйозно ставляться до питання незалежності будь-якого регулятора економіки, зокрема НКРЕКП", – сказав Кушнірук.

"Якщо вони побачать, що НКРЕКП під новим керівництвом поступово перетворюється на "філіал Міненерго", яке до того ж періодично стрясають корупційні скандали, то євроінтеграційні прагнення офіційного Києва та всіх українців опиняться під загрозою. І все це заради просування інтересів, вигідних виключно групі осіб, наближених до координації фінансових потоків "Енергоатому", – зауважив Кушнірук.

17 липня 2024 року попередній склад НКРЕКП відмовився від уніфікації тарифів на розподіл електроенергії, назвавши таке рішення "шкідливим" та таким, що "становить загрозу для держави".

У серпні, за інформацією ЗМІ, НКРЕКП у новому складі вирішила повернутися до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії.