Південна Корея за пів року збільшила експорт чипів до Тайваню на 225%

Експорт чипів пам'яті з Південної Кореї на Тайвань у першому півріччі зріс більш ніж на 225% порівняно з роком раніше завдяки стрибку попиту на високопродуктивну пам'ять із високою пропускною здатністю (HBM) для штучного інтелекту.

Про це пише Yonhap.

Як повідомляється, у вартісному вираженні поставки чипів пам'яті до Тайваню досягли $4,26 млрд за перші шість місяців цього року, що на 225,7% більше, ніж рік тому, і значно перевершує загальне зростання експорту цих напівпровідників із Південної Кореї на 88,7%.

Тайвань був третім за величиною імпортером південнокорейських чипів пам'яті в цей період, піднявшись на дві сходинки, випередивши В'єтнам і США.

Раптовий сплеск експорту до Тайваню пояснюється поставками HBM корейським виробником чипів SK hynix Inc. американському виробнику графічних процесорів для штучного інтелекту Nvidia Corp., який пакує свої прискорювачі штучного інтелекту на тайванському заводі TSMC.

SK hynix – єдина південнокорейська компанія, яка наразі постачає Nvidia продукцію HBM, основний компонент прискорювачів ШІ.

Минулого місяця SK hynix у звіті заявила про зростання продажів HBM на більш ніж 250% у порівнянні з минулорічним аналогічним періодом, зазначивши, що за підсумками року очікує 300-відсоткове збільшення доходу від HBM.

Раніше повідомлялося, що китайські технологічні гіганти, включно з Huawei та Baidu, а також стартапи накопичують напівпровідники з високосмуговою пам'яттю (HBM) від Samsung Electronics в очікуванні обмеження США на експорт чипів до Китаю.