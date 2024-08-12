Правоохоронці підозрюють військових посадовців у постачанні неякісних аптечок на майже 60 мільйонів

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомило про підозру організаторам закупок неякісних аптечок для військових на майже 60 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, про підозру повідомили ексначальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок.

Правоохоронці встановили, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30,7 тис. штук аптечок на загальну суму 58,5 млн грн.

Водночас військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок.

Згодом експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості. Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло нанести шкоду здоров’ю військовослужбовців.

Унаслідок постачання неякісної продукції державі було заподіяно шкоду у сумі 58,5 млн гривень.

Як повідомлялося, Міноборони запобігло постачанню до війська понад 200 тонн неякісних продуктів.