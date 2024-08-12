Україна може відновити експорт зброї: У Раді створили робочу групу для розробки механізму

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку за участі представників інших органів влади створив робочу групу, що займатиметься розробкою механізму експорту озброєнь вітчизняного виробництва.

З такою ініціативою до Комітету звернулася асоціація "Технологічні сили України" (ТСУ), пише ЕП.

Ідея полягає в тому, щоб між виробником та Державною службою експортного контролю (ДСЕК) в процедуру експортного контролю включити ще один орган, який би аналізував кожну заявку на експорт військової техніки за певними критеріями та допомагав ДСЕК ухвалити остаточне рішення.

Народний депутат Олександр Маріковський ("Слуга народу") розповів, що Комітет з питань економічного розвитку розглянув цю пропозицію за участю представників Міноборони, ДСЕК, Мінстратегпрому, Генштабу та інших зацікавлених сторін та вирішив створити робочу групу для вирішення цього питання.

"Наш комітет відповідає за економічну частину питання. Ми разом з іншими відомствами та військовими сядемо за стіл і будемо домовлятися: у які країни можна експортувати, яку зброю можемо продавати, у якій формі має бути викладене замовлення, щоб виробник міг гарантувати державі частину своїх виробничих потужностей, як вони гарантуватимуть, що не допустять витоку технологій за кордон. Щойно робоча група розробить механізм, який влаштує і оборону, і бізнес, він швидко перетвориться на рішення на рівні законодавства", – сказав депутат.

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Як повідомлялося, в умовах нестачі коштів, Україна просить іноземних партнерів профінансувати закупівлю продукції у своїх виробників, а частина українських оборонних компаній закликає дозволити експорт озброєння і військової техніки.

Однак ця пропозиція не має політичної підтримки у керівництва країни, тому експорт зброї відкривати не планують, розповідав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.