"Фіскальний терор, колапс митниці та розквіт корупції": Експертка пояснила руйнівні наслідки оподаткування посилок з-за кордону

Ініціатива Міністерства фінансів України, яке хоче обкласти податками десятки мільйонів міжнародних поштових відправлень, призведе до колапсу митниці та розквіту корупції. Для простих українців зросте податкове навантаження, так само як і для волонтерів, які забезпечують військо.

Ідеться про нові правила оподаткування посилок: якщо відправлення від фізособи до фізособи – посилки будуть оподатковані відносно їх вартості від 45 євро замість діючого зараз порогу 150 євро. Відправлення українцям із зарубіжних маркет-плейсів і торговельних майданчиків будуть оподатковуватись усі – від 0 євро.

Про ризики податкової новації в своєму блозі пише голова ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко.

Хотенко нагадала: ключове джерело наповнення бюджету – викорінення тіньової економіки, яка щорічно обкрадає бюджет щонайменше на 750-800 млрд грн.

Тоді як пакет законодавчих змін із посилення податкового тиску на бізнес та простих українців, запропонований Мінфіном, здатен принести держбюджету лише трохи більше 120 млрд грн.

"Дану ініціативу можна назвати шкідницькою. Будь-який фахівець у податковій справі одразу зрозуміє, що ініціатори цієї норми не обраховували її економічний вплив на бюджет. У рішенні знизити безподатковий поріг для посилок з-за кордону є безліч негативних, хоч і неочевидних наслідків", – зауважила Хотенко.

Головним із них експертка називає сумнівний результат з точки зору наповнення бюджету.

Багато країн світу витратили роки на створення автоматизованих систем обліку поштових відправлень для цілей оподаткування, але в Україні перевірка вмісту десятків мільйонів поштових відправлень, їх оцінка та контроль сплати податків відбуватиметься в ручному режимі.

Це буквально "вкладе на лопатки" митницю та податкову, які не впораються з таким потоком документів.

"Платформенні відправлення можна відстежити. Але яким чином влада збирається контролювати вміст і проводити оцінку вартості десятків мільйонів посилок між приватними особами? Це або взагалі неможливо, або стане фундаментом для шалених зловживань", – зазначила Хотенко.

За її словами, запропонований законопроєкт можна назвати найгіршою моделлю стягнення ПДВ, де сплата податку покладається безпосередньо на фізособу в ході розмитнення товару.

"Основна маса українців навіть не знає, які податки вираховуються з їхніх заробітних плат, тому законодавчі зміни в цій сфері стануть приводом для фіскального терору простих людей за помилки через незнання податкових тонкощів. Уряд пропонує контроль десятків мільйонів легальних посилок українців замість детінізації великих нелегальних потоків на митниці", – підкреслила вона.

Але найбільшим ударом тотальне оподаткування поштових відправлень стане для військових та волонтерів, які зараз швидко, легально та недорого закуповують за кордоном недороге обладнання, спорядження та витратні матеріали, включно з комплектуючими для ремонтів/заміни дронів та іншої складної техніки зі швидкою доставкою.

"Це може дуже швидко змінитися: волонтерам при зборах коштів доведеться враховувати майбутні податкові та митні витрати. Це спровокує здорожчання гуманітарних вантажів та різного дрібного краму для ЗСУ", – попередила Хотенко.

Колапс митниці спровокує затримку критичних вантажів як пальне, медикаменти, продукти, товари повсякденного споживання, енергетичне обладнання тощо.

А з цим у митно-фіскальній сфері розквітатиме корупція, значні нелегальні товарні потоки залишаться поза увагою, Україна повернеться до неконтрольованого нелегального переміщення товарів за зразком "човників"-контрабандистів зразка 90-х.

Таким чином, додаткове фіскальне навантаження лише стане каталізатором зростання тіньової економіки, а українці знову стикнуться зі спекулянтами та захмарними цінами імпортних товарів.