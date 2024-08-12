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Новини
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В ООН поскаржились на нестачу коштів на гуманітарну допомогу Україні: план профінансовано лише на 30%

оон,рада

План гуманітарного реагування місії ООН становить $3 млрд на 2024 рік, і його профінансовано лише на 30%.

Про це повідомила координаторка системи ООН в Україні та координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун, яка завершує свою дворічну місію, в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"На жаль, що довше триває війна, то важче нам буде отримувати гуманітарне фінансування. Світ бачить дуже жахливі ситуації в Газі, Судані, Ємені, Афганістані, тому нам дедалі важче отримувати фінансування. Наш план гуманітарного реагування – це підсумок усіх наших гуманітарних дій в Україні. Він становить $3 млрд на 2024 рік, і він профінансований лише на 30%, тоді як минулого року в той самий час він був профінансований на понад 50%. Це стає дедалі складніше", – сказала Браун.

Вона наголосила, що намагалася завжди бути дуже чіткою в посланнях до донорів, "адже війна не закінчилася, потреби зростають, і не варто нормалізувати війну в Україні".

Браун зауважила, що має бути спосіб, щоб міжнародна спільнота продовжувала підтримувати всі місця, де необхідна гуманітарна допомога, "доки не буде знайдено політичні рішення".

Також в ООН повідомили, що план підготовки до зими в Україні вже готовий. Зокрема, місія зосереджується на восьми областях уздовж лінії фронту, особливо на літніх людях, жінках із дітьми.

"Минулого року ми охопили понад 2 млн людей, і цього року ми зробимо те саме або трохи більше. У нас є "Український гуманітарний фонд", який я очолюю. І декілька тижнів тому ми оголосили запит на пропозиції для цих конкретних зимових заходів. Наразі ми маємо близько $68 млн, які ми використаємо для цього. Якщо цього буде недостатньо, ми додамо ще, але починати треба вже зараз", – підкреслила Браун.

За її словами, за допомогою плану підготовки до зими ООН прагне охопити 1,8 млн осіб, і для цього потрібно близько $500 млн.

Говорячи загалом про гуманітарну ситуацію в Україні, в ООН наголосили, що потреби величезні, і понад 14 млн осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги.

"Те, що ми бачимо в Україні, свідчить про те, що потреби тільки зростають. І цього слід було очікувати, адже війна триває, а в деяких місцях країни гуманітарна ситуація навіть загострюється. І коли ми наближаємося до зимових місяців, я знаю, що уряд разом з партнерами, зокрема й ООН, робить усе можливе, щоб покращити енергетичну ситуацію. Але якщо в нас буде зима з недостатнім постачанням енергії, то людей, які потребують допомоги, буде більше", – зазначила Браун.

Раніше повідомлялося, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні розробило платформу для українських вимушених мігрантів та внутрішньо переміщених осіб – "Україна – це Дім", яка надаватиме інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програми підтримки щодо житла, працевлаштування та інші види допомоги.

До того стало відомо, що Всесвітня продовольча програма ООН відкриє офіс в Україні

Автор: 

ООН (357) фінансування (2023)


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Топ коментарі
+10
Сподіваюсь, що з утриманням палестинських "мальчиков в трусіках" все чікі - пукі? План розмноження терористів виконано і перевиконано?
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12.08.2024 18:29
+5
Nu palestincam bolshe nuzhna , asobenno hamasu 🤷....
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12.08.2024 19:01
+4
Жеріть менше там і буде вистачати
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12.08.2024 18:24
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Жеріть менше там і буде вистачати
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12.08.2024 18:24 Відповісти
ООН банкрот..
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12.08.2024 18:25 Відповісти
В ООН поскаржились на нестачу коштів

Нам "дєржаться"?
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12.08.2024 18:26 Відповісти
фінансовим ричагом будуть давити на Україну, по поводу і без...
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12.08.2024 18:28 Відповісти
Это не на Украину. Власти от этих цифр не холодно и не жарко. Достаточно почитать заявы вице-премьерки Верещучки. Разве что только пиариться меньше будут на чужих делах. Это ударит только по пострадавшим от войны.
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12.08.2024 19:03 Відповісти
бо всі зрозуміли, шо оонь всйо...
озабоченим дідам на градкі!
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12.08.2024 18:28 Відповісти
Сподіваюсь, що з утриманням палестинських "мальчиков в трусіках" все чікі - пукі? План розмноження терористів виконано і перевиконано?
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12.08.2024 18:29 Відповісти
З ними все з перевиконанням. Так названа допомога ООН йде через росію ( інакше Небендзя хабарі зажме ) в основному на окуповані території, а для нас тільки співчуття та розуміння.
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12.08.2024 19:17 Відповісти
А палештинен циганен ситі?
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12.08.2024 18:42 Відповісти
Зате на палестинців є.
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12.08.2024 18:46 Відповісти
Nu palestincam bolshe nuzhna , asobenno hamasu 🤷....
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12.08.2024 19:01 Відповісти
Я знаю де є , заберить у газовчан , їм стільки не треба , а то зараз знову почнуть нори рить
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12.08.2024 20:45 Відповісти
А що така допомога була колись? Тут в Україні , а то лише чув, що в Польщі ООН платило українцям 3 тис євро..я думаю що родинив Україні 30 могли б виділити
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12.08.2024 22:21 Відповісти

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