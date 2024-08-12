В ООН поскаржились на нестачу коштів на гуманітарну допомогу Україні: план профінансовано лише на 30%

План гуманітарного реагування місії ООН становить $3 млрд на 2024 рік, і його профінансовано лише на 30%.

Про це повідомила координаторка системи ООН в Україні та координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун, яка завершує свою дворічну місію, в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"На жаль, що довше триває війна, то важче нам буде отримувати гуманітарне фінансування. Світ бачить дуже жахливі ситуації в Газі, Судані, Ємені, Афганістані, тому нам дедалі важче отримувати фінансування. Наш план гуманітарного реагування – це підсумок усіх наших гуманітарних дій в Україні. Він становить $3 млрд на 2024 рік, і він профінансований лише на 30%, тоді як минулого року в той самий час він був профінансований на понад 50%. Це стає дедалі складніше", – сказала Браун.

Вона наголосила, що намагалася завжди бути дуже чіткою в посланнях до донорів, "адже війна не закінчилася, потреби зростають, і не варто нормалізувати війну в Україні".

Браун зауважила, що має бути спосіб, щоб міжнародна спільнота продовжувала підтримувати всі місця, де необхідна гуманітарна допомога, "доки не буде знайдено політичні рішення".

Також в ООН повідомили, що план підготовки до зими в Україні вже готовий. Зокрема, місія зосереджується на восьми областях уздовж лінії фронту, особливо на літніх людях, жінках із дітьми.

"Минулого року ми охопили понад 2 млн людей, і цього року ми зробимо те саме або трохи більше. У нас є "Український гуманітарний фонд", який я очолюю. І декілька тижнів тому ми оголосили запит на пропозиції для цих конкретних зимових заходів. Наразі ми маємо близько $68 млн, які ми використаємо для цього. Якщо цього буде недостатньо, ми додамо ще, але починати треба вже зараз", – підкреслила Браун.

За її словами, за допомогою плану підготовки до зими ООН прагне охопити 1,8 млн осіб, і для цього потрібно близько $500 млн.

Говорячи загалом про гуманітарну ситуацію в Україні, в ООН наголосили, що потреби величезні, і понад 14 млн осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги.

"Те, що ми бачимо в Україні, свідчить про те, що потреби тільки зростають. І цього слід було очікувати, адже війна триває, а в деяких місцях країни гуманітарна ситуація навіть загострюється. І коли ми наближаємося до зимових місяців, я знаю, що уряд разом з партнерами, зокрема й ООН, робить усе можливе, щоб покращити енергетичну ситуацію. Але якщо в нас буде зима з недостатнім постачанням енергії, то людей, які потребують допомоги, буде більше", – зазначила Браун.

Раніше повідомлялося, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні розробило платформу для українських вимушених мігрантів та внутрішньо переміщених осіб – "Україна – це Дім", яка надаватиме інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програми підтримки щодо житла, працевлаштування та інші види допомоги.

До того стало відомо, що Всесвітня продовольча програма ООН відкриє офіс в Україні.