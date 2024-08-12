Держборг України від початку року "подешевшав" на 10%, – Мінфін

Державний та гарантований державою борг України станов на 30 червня цього року становив 6,17 трлн грн, або $152,2 млрд, зокрема: зовнішній борг – 4,46 трлн грн (72,3% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $109,9 млрд, внутрішній борг – 1,71 трлн грн (27,7%), або $42,2 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

У цілому за другий квартал загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а в доларовому – на $1,1 млрд, в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Зокрема, з початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% – з 6,24% до 5,6%.

У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав, – 54%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 27%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ, – 3%.

У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу часка євро – 35%, доларів США – 26%, гривні – 25%, СПЗ – 10%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 4%.

На початку серпня повідомлялося, що Кабінет Міністрів скористався наданим Верховною Радою правом і запровадив тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями України.

До того президент Володимир Зеленський підписав закон №11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.

У Міністерстві фінансів ухвалення цього закону назвали необхідним технічним рішенням, яке надає уряду гнучкість перед досягненням принципової угоди про реструктуризацію з власниками державного та гарантованого державою зовнішнього комерційного боргу України.

Зокрема, мораторій дозволить призупинити виплати за однією із серій єврооблігацій із погашенням в 2026 році, за якими Україна 1 серпня мала сплатити купонний платіж в сумі $35 млн.

Що відомо про реструктуризацію боргу України за єврооблігаціями?

Нагадаємо, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.

За даними Мінфіну, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.