Через "Дію" в сервісних центрах Пенсійного фонду тепер можна ділитися ще двома документами
Пенсійний фонд України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розширили можливості використання документів із мобільного застосунку "Дія". Так, механізм використання документів доповнено електронними копіями свідоцтва про народження та реєстраційного номера платника податків (РНОКПП), які є аналогом паперових документів.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
Відтепер за наявності свідоцтва про народження та податкового номера в "Дії" для отримання послуг у сервісних центрах Пенсійного фонду України можна не брати з собою не тільки ID-карту, а й ці документи.
Щоб скористатись можливістю шерингу, достатньо відкрити свої цифрові документи в застосунку "Дія", натиснути на необхідний документ та обрати штрихкод, продиктувати працівнику сервісного центру 13-значний код та підтвердити запит на передачу даних у "Дії" до Пенсійного фонду України.
Після цього цифрова копія документа автоматично завантажується в інформаційну систему Фонду – і працівник сервісного центру може використовувати її для подальшого опрацювання.
Шеринг цифрових документів може бути корисний при:
- призначенні/перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;
- призначенні соціальних послуг;
- розв'язанні всіх питань щодо виплати призначених коштів (зміні способу виплати, зміні банківських реквізитів, переведенні пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновленні виплати пенсії);
- виправленні/уточненні персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;
- оформленні та отриманні пенсійного посвідчення;
- отриманні довідок (ОК-5,ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;
- оформленні допомоги на поховання тощо.
Будь ласка, зачекайте...
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