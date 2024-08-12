Через "Дію" в сервісних центрах Пенсійного фонду тепер можна ділитися ще двома документами

Пенсійний фонд України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розширили можливості використання документів із мобільного застосунку "Дія". Так, механізм використання документів доповнено електронними копіями свідоцтва про народження та реєстраційного номера платника податків (РНОКПП), які є аналогом паперових документів.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Відтепер за наявності свідоцтва про народження та податкового номера в "Дії" для отримання послуг у сервісних центрах Пенсійного фонду України можна не брати з собою не тільки ID-карту, а й ці документи.

Щоб скористатись можливістю шерингу, достатньо відкрити свої цифрові документи в застосунку "Дія", натиснути на необхідний документ та обрати штрихкод, продиктувати працівнику сервісного центру 13-значний код та підтвердити запит на передачу даних у "Дії" до Пенсійного фонду України.

Після цього цифрова копія документа автоматично завантажується в інформаційну систему Фонду – і працівник сервісного центру може використовувати її для подальшого опрацювання.

Шеринг цифрових документів може бути корисний при: