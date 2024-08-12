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Новини
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Google безкоштовно навчатиме українців навичкам у сфері хмарних технологій

google

Міністерство освіти й науки України спільно з компанією Google запускають нову програму для закладів вищої та фахової передвищої освіти, спрямовану на розвиток навичок у сфері хмарних технологій.

Про це йдеться в повідомленні МОН.

Програма почнеться у вересні та є безкоштовною для всіх закладів після попередньої реєстрації.

Що пропонується?

У межах програми студенти та викладачі матимуть змогу опанувати такі напрями:

  • Google Cloud Digital Leader: базове розуміння хмарних концепцій і можливостей Google Cloud, наприклад для гуманітарних спеціальностей;
  • Google Cloud Engineering: заглиблення в хмарну інфраструктуру та підготовка до таких професій, як хмарний інженер або DevOps-інженер;
  • Google Cloud Data Analytics: аналіз і перетворення даних у хмарі;
  • Google Cloud Computing Foundations: технічний фундамент у хмарних обчисленнях;
  • Google Cloud Cybersecurity: захист хмарних середовищ від загроз;
  • Google Cloud GenAI: генеративний штучний інтелект та його застосування.

Серед переваг у МОН називають безплатний доступ до платформи Google Cloud Skills Boost для закладів освіти та студентів, можливість інтегрувати програми до навчальних планів, технічна та організаційна підтримка протягом програми, практичні навички роботи в Google Cloud Консолі для студентів, сертифікати та значки навичок Google Cloud, а ще воркшопи з експертами Google та лідерами української ІТ-індустрії.

Для зручного викладання та навчання бажано мати базовий рівень знання англійської мови та вище.

Реєстрація на програму доступна за посиланням

У червні Фонд підтримки стартапів Google в Україні оголосив підтримку новим реципієнтам, щоб допомогти у відновленні економіки після війни.

На початку травня Google запустила другий етап підтримки українських стартапів, який передбачає відкриття додаткового Фонду на $10 млн для нових проєктів.

Автор: 

Google (587) технології (561) Міносвіти (233) навчання (77)


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Не знаю щодо цих курсів від гугл, мабуть нормальні тому що це навчання для користування їх продуктами, хоч реально мабуть було краще з популярнішими Амазоном або Майкрософт чи IBM який включає різні продукти...
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12.08.2024 21:47 Відповісти
КРАЩЕ ЗАБЛОКУЙТЕ РАХУНКИ УКРАЇНСЬКИХ КОРРУПЦІОНЕРІВ !) ТАМ НЕ 10 ЛЯМІВ БУДЕ !)
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12.08.2024 23:43 Відповісти

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