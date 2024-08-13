У Нацбанку розповіли, коли розглянуть рішення про обмеження переказів з картки на картку

Національний банк планує до кінця тижня фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів (з картки на картку) для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів".

Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив очільник регулятора Андрій Пишний.

За його словами, Нацбанк фіналізує остаточне рішення та розгляне його на правлінні цього тижня.

"Думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень (йдеться про тиждень з 12 по 18 серпня, – ред.) будемо розглядати його на правлінні", – сказав він.

Пишний додав, що анонсовані раніше обмеження на p2p-переказів для фізичних осіб викликали шквал критики і нерозуміння у сторону регулятора.

"Ми комунікували проблематику цих "дропів" не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили", – наголосив голова НБУ.

Крім того, податкова служба може донараховувати податки за операції, які відбувались через рахунки громадян.

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Пишний також уточнив, що Нацбанк провів кілька зустрічей з волонтерами, де показали як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання.

"Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував. Так чи інакше, для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства. Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії", – зазначив голова Нацбанку.

Зазначимо, що дропи – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками.

Як повідомлялося, наприкінці травня Національний банк анонсував обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу коштів з картки на картку між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).

Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: НБУ хоче обмежити карткові перекази. Що треба знати