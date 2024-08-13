Кабмін виділив 2,7 мільярда на відбудову чотирьох прифронтових населених пунктів
Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів. Кошти спрямують у чотири прикордонні з РФ області.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Зокрема, йдеться про населені пункти: Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині та Тростянець на Сумщині.
"На минулому засіданні Міністерству інфраструктури було доручено невідкладно опрацювати питання виділення цих коштів. Сьогодні вже ухвалюємо відповідне рішення", – наголосив очільник уряду.
За словами Шмигаля, це прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки.
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Як раніше повідомляв мер Харкова, щоб відбудувати все, що було пошкоджено в місті внаслідок російських атак, потрібно понад $10 млрд.
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