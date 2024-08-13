"єОселя": Уряд знизив перший внесок за іпотекою для українців до 25 років

Кабінет міністрів ухвалив зміни до державної програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зокрема, йдеться про зменшення першого внеску за іпотекою до 10% для громадян віком до 25 років включно.

"Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту", – зазначив очільник уряду.

Загалом, за його словами, вже понад 12 тисяч українських родин скористалися програмою "єОселя". Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зменшення першого внеску для молоді для отримання пільгового іпотечного кредиту за програмою "єОселя" до 10%.

Нагадаємо, від початку 2024 року за програмою пільгової іпотеки кредитів "єОселя" видано понад 5266 кредитів на придбання житла на загальну суму 8,9 мільярда гривень. При цьому більш ніж половина кредитів отримали військові та силовики, а найменше – внутрішньо переміщені особи та науковці.