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Новини
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"єОселя": Уряд знизив перший внесок за іпотекою для українців до 25 років

жилье,ипотека

Кабінет міністрів ухвалив зміни до державної програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зокрема, йдеться про зменшення першого внеску за іпотекою до 10% для громадян віком до 25 років включно.

"Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту", – зазначив очільник уряду.

Загалом, за його словами, вже понад 12 тисяч українських родин скористалися програмою "єОселя". Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зменшення першого внеску для молоді для отримання пільгового іпотечного кредиту за програмою "єОселя" до 10%.

Нагадаємо, від початку 2024 року за програмою пільгової іпотеки кредитів "єОселя" видано понад 5266 кредитів на придбання житла на загальну суму 8,9 мільярда гривень. При цьому більш ніж половина кредитів отримали військові та силовики, а найменше – внутрішньо переміщені особи та науковці.

Автор: 

іпотека (350) Кабмін (7745) кредит (3280) Шмигаль Денис (1484)


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рахуємо.
середня вартість двушки, в києві 60 тис дол.
10% = 6 тис долярів.
молода людина, закінчує навчання у вузі, у 24.

тепер, малюємо образ:
молодий хлопець, 24 роки, ніде не працює і не працював, бо з досвіду, тільки диплом.
повинен внести 6 тис долярів. влаштуватися на роботу і виплачувати кожного місяця достатню сумму, за кредит. харчуватися. одягатися. відпочивати. шукати майбутню дружину. ховатися від бусиків тцк.

абажаю зе!уйобка шмигаля та всю зе!шоблу, яка добиває скривавлену україну.
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13.08.2024 13:34 Відповісти
10 років тому, вже була програма "соціальна молодіжна ініциатива", в якій приймала участь держава, можна було внести невеликий відсоток, тримати розтермінування, кредити... Звісно, що люди приймали участь, в цих будинках давали квартири навіть олімпійським чемпіонам, спочатку все було ок, зараз це сумновідомі недобудови Войцеховського, будівництво припинилося, через кілька років чиновники звинуватили покупців, що ті дешево купували, тому тепер проблеми, а на недобудови зі згоди КМДА зайшли рейдери та почалося свавілля, яке актуальне і по сьогодні. За вкладені кошти та квартири люди роками борються в судах. Пройшло 10 років, безліч мітингів потерпілих, влада навіть не збирається вирішити проблему недобудов, недобудовами зараз керують звичайні ОПГ, справу поліція спустила а гальмах.

https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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13.08.2024 13:48 Відповісти
Виглядає чудово, але ми це вже проходили... яка відповідальність забудовника у разі, якщо він не добудує житло, а люди понабирають кредити? сьогодні посаду голови Комітету ВРУ з питань містобудування. обіймає генераторка корупційних законів Шуляк, яка у своїх законах свідомо виключає відповідальність забудовників
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13.08.2024 14:04 Відповісти
А після 25 років то вже не люди, так, худоба на випасі в тцк
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13.08.2024 14:05 Відповісти
Аналогічної думки
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13.08.2024 14:12 Відповісти
Коли з усіх знімаєте останню шкіру не треба робити вигляд, що комусь допомагаєте.
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13.08.2024 15:12 Відповісти

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