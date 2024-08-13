Ремонтуватимуть дорогу: Митниця попередила про ускладнений рух на одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху внаслідок ремонтних робіт на польській стороні.
Про це повідомили у Державній митній службі.
"За інформацією від польської сторони, розпочались ремонтні роботи асфальтного покриття на ділянці "в'їзд в Україну" легкового напрямку та у напрямках в'їзд і виїзд вантажних паркінгів у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що роботи триватимуть орієнтовно до 12 вересня 2024 року.
Митники радять громадянам врахувати зазначену інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Польщею.
Як повідомлялося, з 5 серпня Польща закрила один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин.
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